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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» и победил в регулярном чемпионате Суперлиги

«Газпром-Югра» в 22-м туре Суперлиги России по мини-футболу на своей площадке переиграл новосибирский «Сибиряк» со счётом 5:2.

Подопечные Кака благодаря этому успеху завершили регулярный чемпионат на первой позиции, а новосибирские футболисты заняли третье место.

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Московский «КПРФ» уверенно победил «Новую генерацию» из Сыктывкара. Команда Бесика Зоидзе вышла в плей-офф с четвёртой позиции, а «Новая генерация» завершила турнир на десятой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
22-й тур

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 5:2 (2:0)
голы: Сигнев, 9 (1:0), Катата, 10 (2:0), Покотыло, 29 (2:1), Чишкала, 35 (3:1), Катата, 37 (4:1), Купатадзе, 45 (5:1), Кудзиев, 46 (5:2).

«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:1 (4:0)
голы: Паулиньо, 8 (1:0), Елькин, 11 (2:0, авт.), Асадов, 12 (3:0), Панкратов, 20 (4:0), Асадов, 31 (5:0), Шишов, 34 (5:1).

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