«Кайрат» и «Барселона» согласовали трансфер Дугласа

Источник: Prosports.kz

«Барселона» и АФК «Кайрат» достигли соглашения о трансфере игрока алматинцев Дугласа Жуниора в каталонский клуб, сообщает Prosports.kz.

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Сумма трансфера, как и детали контракта, не разглашается.

Особенную популярность в мировом футзале Дуглас приобрел после чемпионата Европы-2018, на котором забил 4 гола и отдал 7 результативных пасов в составе национальной сборной Казахстана. По итогам турнира, наша команда заняла четвертое место, а Дуглас попал в несколько символических сборных, в том числе — в «дрим-тим» УЕФА, где, в числе прочих, компанию ему составили лучший игрок планеты Рикардинью и партнер по национальной команде Тайнан.

По версии авторитетного издания Futsalplanet, кайратовец был признан MVP (лучшим игроком) турнира, обойдя в этой номинации феноменального Рикардинью, ставшего с Португалией чемпионом Европы.

В составе «Кайрата» 29-летний игрок завоевал Суперкубок мира (2014), Кубок УЕФА (2014/15) и Кубок Еременко (2016, 2017, 2018-лучший игрок), а также четырежды становился чемпионом Казахстана и неоднократно праздновал победу в Кубке страны. В составе национальной сборной Казахстана завоевал бронзовые медали Евро-2016.

Профессиональную карьеру Дуглас начал в бразильском «АБС» из города Натал. В 2008 году бразилец перешел в чешский «Эра-Пак», откуда в сезоне-2014 совершил трансфер в алматинский «Кайрат».