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12:29 (мск), источник: БЕЛТА

Могилевский «Форте» одолел «Витэн» в гостевом матче ¼ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский «Форте» стал единственным клубом, победившим в выездном матче ¼ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке оршанского спорткомплекса «Олимиец» могилевчане одолели обладателя Кубка Беларуси «Витэн» в серии послематчевых пенальти. В основное время матча гости были в роли догоняющих, уступая 0:2, 1:2, 2:3, но на последней минуте второго тайма сравняли результат — 3:3. В овертайме забитых мячей не было, а в серии пенальти удача была на стороне «Форте» — 3:1.

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В остальных первых матчах четвертьфинальных серий побеждали только хозяева. Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» во дворце спорта «Уручье» переиграли гомельский «БЧ» со счетом 2:1. Гомельский ВРЗ, ставший победителем регулярного первенства, уверенно победил на своей площадке микашевичский «Гранит» — 3:0. Упорным получился поединок в Лиде, где местный «Лидсельмаш» принимал минский «Дорожник». Основное время игры завершилось вничью 3:3, а в овертайме хозяева трижды поразили ворота гостей — 6:3. В этой встрече голевой хет-трик в составе победителей оформил Владимир Жигалко, а его одноклубник Арчил Себисквирадзе отметился дублем.

Ответные поединки за выход в полуфинал состоятся 7 мая, а если в каких-то парах счет будет равным, то решающие матчи серий до двух побед пройдут 10 мая.

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