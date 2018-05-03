МФК «Прогресс» может не сыграть в плей-офф чемпионата России из-за долгов

Специальная комиссия по лицензированию мини-футбольных клубов сделала обязательное предписание «Прогрессу», а также еще двум российских командам — московской «Дине» и смоленскому «Автодору» — погасить задолженности до 7 мая. В случае невыполнения требований комиссии, будет рассмотрен вопрос об отзыве лицензий у данных клубов на текущий сезон.

«Прогресс», который на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, не сможет принять участие в плей- офф турнира, а его место заменит другая команда, «Автодор» (девятое место) и «Дина» (12-е место) на данный момент не попадают в решающую стадию соревнований.