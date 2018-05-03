МФК «Прогресс» может не сыграть в плей-офф чемпионата России из-за долгов
ТАСС, 3 мая.
ТАСС, 3 мая.
Специальная комиссия по лицензированию
«Прогресс», который на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, не сможет принять участие в плей- офф турнира, а его место заменит другая команда, «Автодор» (девятое место) и «Дина» (12-е место) на данный момент не попадают в решающую стадию соревнований.
Также «Прогресс», «Дина» и «Автодор» не будут допущены к процедуре жеребьевки календаря первого этапа чемпионата России сезона-2018/19.