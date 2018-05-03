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01:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пока «Тюмень» репетировала, в лидеры вырвался «Сибиряк»

Предпоследний тур чемпионата выдался противоречивым: окончательно оформилась восьмерка четвертьфиналистов плей-офф и совершенно запуталась ситуация во главе таблицы.

Источник: Спорт-Экспресс

Норильский никель — Газпром-Югра — 6:4 (Сергеев, 1. Чащин, 34. Канивец, 38. Костыгин, 44, с 10-метрового. Филиппов, 45. Белов, 49 — Нандо, 5. Кайо, 9. Ромуло, 20. Чишкала, 37). 5:6 (Кутузов, 6. Чишкала, 24, в свои ворота. Канивец, 30. Филиппов, 33. Сытин, 36 — Нандо, 5. Чишкала, 34. Кайо, 42, 44, 50. Марсенио, 48).
Прогресс — Автодор — 5:1 (Симанов, 11. Кондратенков, 30, в свои ворота. Гуляйкин, 36. Скрябин, 43. Пахомов, 46 — Мурашов, 27). 4:3 (Симанов, 4. Будин, 19. Гуляйкин, 29, с 6-метрового, 30 — Поддубный, 24. Казаков, 32. А. Давыдов, 43, с 10-метрового).
КПРФ — Сибиряк — 5:7 (Паулиньо, 34. Сирило, 40, с 6-метрового. Асадов, 43, 47, с 6-метрового. Замтарадзе, 49 — Дарлан, 7. Н. Плахов, 21. Аширов, 31. Кудзиев, 32, 50. Сими Сайотти, 41, 45). 4:4 (Ниязов, 20. Паулиньо, 20, 48. Сирило, 21 — Кудзиев, 35. Кайо, 39, 45. Н. Плахов, 47).
Дина — Политех — 0:1 (Заболонков, 3). 2:8 (Ситников, 24, с 10-метрового. Крылов, 33 — Заболонков, 7, 39. Ситников, 8, в свои ворота. Исламов, 37. Шарипов, 38, с 10-метрового. Ананьев, 39. Кузнецов, 49. Куцак, 49).
Тюмень — Синара — 2:2 (Милованов, 1. Антошкин, 50 — Бастриков, 16. Фахрутдинов, 48). 2:2 (Мишарин, 6, 29 — Шистеров, 6. Фахрутдинов, 22).
Ухта — Новая генерация — 2:1 (Бикбулатов, 2. Смирнов, 8 — Шишов, 8). 2:2 (Чуйков, 11. Кузьминых, 15 — Семуков, 33. Катанэ, 34).

Вроде бы за первенство спорили «Газпром-Югра» с «Тюменью», а «Сибиряк» после прошлогоднего осеннего взлета только защищал свое 3-е место от поползновений КПРФ. Но пока географические соседи следили друг за другом, новосибирцы, окончательно отбившись в личных поединках от коммунистов, ухитрились еще и забраться на 1-е место по дополнительным показателям при равенстве очков у трех команд.

Без особых проблем обыграв КПРФ в первом матче тура, во втором сибиряки к концу первого тайма уступали 0:3. Но, видимо, что-то подсказало им: надо брать еще хотя бы очко. Сменив вратаря на полевого игрока, они его и добыли, встав во главе таблицы.

— Пропустили мы уже в конце первого тайма со «стандарта» — сказалась нехватка концентрации, — комментировал второй матч главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич. — Успокоили ребят, договорились, что еще ничего не потеряно, нужно проявить характер. Применили игру «пять на четыре», вытерпели, забили нужные голы.

— Как все развивалось и как закончилось — для меня трагедия, — огорчался наставник КПРФ Бесик Зоидзе. — Мы провалили тур, к сожалению.

Лидерство «Тюмени» прервала «Синара», дважды вынудившая хозяев площадки отыгрываться и в итоге удовлетворяться ничейными результатами.

— Матч снова получился боевым, с обилием голевых моментов, но подвела реализация, — подвел итоги тюменско-екатеринбургского противостояния главный тренер «Синары» Алексей Мохов. — Снова неплохо сыграли вратари Аксентиевич и наш Путилов. Голы мы пропустили из-за своих ошибок.

— Игра получилась обоюдоострой, которая нравится зрителям, — сказал по окончании двух матчей наставник «Тюмени» Игорь Путилов. — Считаю результат закономерным. Вчера и сегодня соперники были равны. Эти матчи стали репетицией перед плей-офф.

А «Газпром-Югру» притормозил «Норильский никель». Выиграв первый матч, полярники и во втором вели 4:1, но гости включили все свои резервы и вырвали победу.

— Вчера не удался матч у «Газпрома», да и мы хорошо сыграли, сегодня допустили ошибки, — признал главный тренер «Норникеля» Александр Соколов. — Соперник поверил, что может спасти матч, что и сделал. Мы оборонялись около 15 минут в меньшинстве против одной из лучших команд Европы. «Газпром» проявил характер и смог выжать максимум из того, что создал.

«Прогресс» поставил шлагбаум в восьмерку «Автодору», обеспечив последнюю путевку туда «Политеху», дважды обыгравшему «Дину».

В дерби Республики Коми неожиданно верх взяла «Ухта», обычно уступавшая «Новой генерации».

— По качеству это лучшая наша игра за последнее время, — заявил главный тренер «Ухты» Темур Алекберов по окончании второго матча. — По тому, как играли в атаке, как двигались, как создавали моменты. Если брать две игры, считаю, результат закономерен.

В последнем туре за первенство в матче между собой поспорят «Газпром-Югра» и «Сибиряк», а «Тюмень» примет «Политех».

Бомбардиры: КУДЗИЕВ (Сибиряк) — 40. Антошкин (Тюмень) — 36. Абрамов (Синара) — 33.

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