Двойной залп «Авроры»

Источник: Спорт-Экспресс

Победив по сумме двух финальных матчей пензенскую «Лагуну», петербургская «Аврора» в 4-й раз завоевала титул чемпиона России.

Финал

Лагуна — Аврора — 0:0. 0:1 (Семенова, 8).

В составе «Авроры» в финальных матчах выступали: вратарь Анастасия Иванова, полевые игроки Мария Филисова, Маргарита Семенова, Анастасия Дурандина, Лиана Юхаева, Алина Бычкова, Елизавета Никитина, Виктория Лебедева.

Матчи за 3-е место

Снежана-Котельники — МосПолитех — 1:1 (Ефипова, 29 — Дерипаско, 18). 1:6 (Пантелеева, 26 — Четвернина, 13, 31. Воробей, 20, с 6-метрового, 31. Фролова, 40).

Две лучшие на протяжении многих лет команды страны в решающих поединках не уступили друг другу в тактическом отношении, а их исход решило высокое индивидуальное мастерство капитана «Авроры» Маргариты Семеновой.

В Пензе был зафиксирован редчайший для мини-футбола счет 0:0, поскольку обе команды больше заботились о надежности оборонительных порядков. Хотя моменты для взятия ворот были — особенно у петербурженок.

Во втором тайме за второе предупреждение покинула площадку лучший бомбардир серии плей-офф Лебедева, и хозяйки площадки, играя две минуты в большинстве, имели две возможности открыть счет. Но удар Пеговой отразила вратарь гостей Иванова, а Крупина пробила выше ворот. У «Авроры» отличный шанс упустила Юхаева, в одиночестве убежавшая к воротам своей бывшей команды, но не сумевшая переиграть вратаря Сурнину.

— Это был день вратарей и не день реализаций, — отметил старший тренер «Авроры» Андрей Соловьев.

На ответный матч с учетом дисквалификации Лебедевой «Аврора» набрала всего шесть полевых игроков. Гостьи попытались воспользоваться кадровыми проблемами соперника и активно начали встречу. Но мастерство и опыт футболисток с берегов Невы взяли свое. На 8-й минуте Семенова замкнула прострел с левого фланга, и «Аврора» повела 1:0. Возможности увеличить счет имели Филисова, снова Семенова, и «Лагуне», в составе которой выступало несколько совсем юных спортсменок, становилось все труднее справляться с атаками соперниц. Не помогла и замена вратаря пятым полевым игроком. Матч завершился минимальной победой «Авроры», оформившей дубль и добавившей к выигрышу Кубка России золотые чемпионские медали.

— Проблем было много, но голевые моменты создавали в основном мы, — заявил президент «Авроры» Эдуард Баткин. — Наш вратарь Иванова только два раза смогла показать свой уровень. У нас же одна Рита Семенова могла забить несколько раз. Огромное спасибо Маше Филисовой, которая играла с переломом пальца. Она уже месяц не тренируется, выходит только на игры. Все девочки молодцы, ни к кому претензий нет.

Для Марии Филисовой нынешнее золото — 7-е (5 — в составе «Лагуны» и два — «Авроры»).

— По ощущениям это чемпионство — самое долгожданное, — говорит она. — Сезон выдался очень трудным. Пришлось пройти через травмы, через боль. Финал это показал самым ярким образом. Выходили на травмах, в меньшинстве, скамейка небольшая, но своим характером мы доказали, что достойны чемпионства и являемся сильнейшей командой России. Ради этого стоит жить! Когда ты поднимаешь над головой кубок — это незабываемые ощущения!

— Финал получился очень эмоциональным, — считает капитан «Лагуны» Ксения Олькова. — Но не может быть двух победителей. Сегодня это «Аврора». Конечно, победные стремления были и у нас. На сегодняшний момент остался неприятный осадок. Будем ждать реванша. Думаю, у нашей команды все впереди.

Победителем утешительного финала стал прошлогодний чемпион «МосПолитех», разгромивший на своей площадке «Снежану-Котельники» 6:1.

— Петербургская «Аврора», которая недавно выиграла Кубок страны, подтвердила, что не знает себе равных, оформив золотой дубль, — подчеркнул президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. — Под руководством президента Эдуарда Баткина клуб из Северной столицы демонстрирует стабильность на протяжении многих лет и не случайно является базовым для национальных сборных. Достойную конкуренцию петербурженкам составила пензенская «Лагуна».