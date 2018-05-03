Двойной залп «Авроры»
«Аврора» в 4-й раз завоевала титул чемпиона России.
«Аврора» в 4-й раз завоевала титул чемпиона России.
Победив по сумме двух финальных матчей пензенскую «Лагуну», петербургская «Аврора» в 4-й раз завоевала титул чемпиона России.
Финал
Лагуна — Аврора — 0:0. 0:1 (Семенова, 8).
В составе «Авроры» в финальных матчах выступали: вратарь Анастасия Иванова, полевые игроки Мария Филисова, Маргарита Семенова, Анастасия Дурандина, Лиана Юхаева, Алина Бычкова, Елизавета Никитина, Виктория Лебедева.
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Две лучшие на протяжении многих лет команды страны в решающих поединках не уступили друг другу в тактическом отношении, а их исход решило высокое индивидуальное мастерство капитана «Авроры» Маргариты Семеновой.
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— Это был день вратарей и не день реализаций, — отметил старший тренер «Авроры» Андрей Соловьев.
На ответный матч с учетом дисквалификации Лебедевой «Аврора» набрала всего шесть полевых игроков. Гостьи попытались воспользоваться кадровыми проблемами соперника и активно начали встречу. Но мастерство и опыт футболисток с берегов Невы взяли свое. На 8-й минуте Семенова замкнула прострел с левого фланга, и «Аврора» повела 1:0. Возможности увеличить счет имели Филисова, снова Семенова, и «Лагуне», в составе которой выступало несколько совсем юных спортсменок, становилось все труднее справляться с атаками соперниц. Не помогла и замена вратаря пятым полевым игроком. Матч завершился минимальной победой «Авроры», оформившей дубль и добавившей к выигрышу Кубка России золотые чемпионские медали.
— Проблем было много, но голевые моменты создавали в основном мы, — заявил президент «Авроры» Эдуард Баткин. — Наш вратарь Иванова только два раза смогла показать свой уровень. У нас же одна Рита Семенова могла забить несколько раз. Огромное спасибо Маше Филисовой, которая играла с переломом пальца. Она уже месяц не тренируется, выходит только на игры. Все девочки молодцы, ни к кому претензий нет.
Для Марии Филисовой нынешнее золото — 7-е (5 — в составе «Лагуны» и два — «Авроры»).
— По ощущениям это чемпионство — самое долгожданное, — говорит она. — Сезон выдался очень трудным. Пришлось пройти через травмы, через боль. Финал это показал самым ярким образом. Выходили на травмах, в меньшинстве, скамейка небольшая, но своим характером мы доказали, что достойны чемпионства и являемся сильнейшей командой России. Ради этого стоит жить! Когда ты поднимаешь над головой кубок — это незабываемые ощущения!
— Финал получился очень эмоциональным, — считает капитан «Лагуны» Ксения Олькова. — Но не может быть двух победителей. Сегодня это «Аврора». Конечно, победные стремления были и у нас. На сегодняшний момент остался неприятный осадок. Будем ждать реванша. Думаю, у нашей команды все впереди.
Победителем утешительного финала стал прошлогодний чемпион «МосПолитех», разгромивший на своей площадке «Снежану-Котельники» 6:1.
— Петербургская «Аврора», которая недавно выиграла Кубок страны, подтвердила, что не знает себе равных, оформив золотой дубль, — подчеркнул президент Ассоциации
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