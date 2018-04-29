Определились четвертьфинальные пары чемпионата Беларуси по мини-футболу

Лидер регулярного сезона — гомельский ВРЗ разгромил на выезде микашевичский «Гранит» со счетом 10:3. Вскоре у «Гранита», занявшего 8-е место, будет возможность взять реванш — командам предстоит встретиться в серии за выход в полуфинал.

Первые встречи серий до двух побед состоятся 3 мая, ответные поединки за путевки в полуфинал пройдут 7 мая. Если в каких-то парах понадобится проводить третьи матчи, то они состоятся 10 мая.