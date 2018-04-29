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Определились четвертьфинальные пары чемпионата Беларуси по мини-футболу
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей 30-го тура чемпионата Беларуси по
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей 30-го тура чемпионата Беларуси по
Лидер регулярного сезона — гомельский ВРЗ разгромил на выезде микашевичский «Гранит» со счетом 10:3. Вскоре у «Гранита», занявшего 8-е место, будет возможность взять реванш — командам предстоит встретиться в серии за выход в полуфинал.
Составы остальных пар стартового раунда плей-офф: «Лидсельмаш» (Лида) — «Дорожник» (Минск), «Столица» (Минск) — «БЧ» (Гомель), «Витэн"(Орша) — «Форте» (Могилев).
Первые встречи серий до двух побед состоятся 3 мая, ответные поединки за путевки в полуфинал пройдут 7 мая. Если в