МФК «Дина» заявил на игру чемпионата России трех футболистов, матч не был доигран

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
В РФ начался громкий бракоразводный процесс
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Арсенал Т1
Анжи1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Челси1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Байер0
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал2
Леганес0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома4
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Труа
Кан
Футбол. Зарубежный
21:45
Вильярреал
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
18:00
Олимпиец1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион2
Нант0
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь0
Балтика1
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад3
Атлетик1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Крылья Советов2
Факел1
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас5
Лестер0
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед0
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон2
Борнмут1
Футбол. Первый дивизион
16:30
Шинник1
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта2
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария4
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург3
Кельн2
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-041
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург1
Гамбург3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Химки2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль0
Стоук Сити0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Зенит-22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб1
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол1
Лас-Пальмас1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия2
Кубань2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Бавария» разгромила команду своего будущего тренера
Гонщики чудом избежали аварии на «Гран-при Азербайджана» (видео)
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин с 59-летним режиссером
Дэвид Бекхэм сменил прическу
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
19:55 (мск), источник: ТАСС

МФК «Дина» заявил на игру чемпионата России трех футболистов, матч не был доигран

ТАСС, 28 апреля. Матч чемпионата России по мини-футболу между московской «Диной» и санкт-петербургским «Политехом», проходивший в Москве, не был доигран, так как по ходу встречи у «Дины» на площадке осталось два игрока. Об этом сообщает пресс-служба «Политеха».

Источник: Reuters

В заявке московского клуба на матч было три футболиста, на пятой минуте по причине полученной одним из них травмы игра при счете 1:0 в пользу «Политеха» была прервана.

Ранее по этой же причине был прерван матч между «Диной» и новосибирским «Сибиряком», который прошел 30 марта в Москве.

«Дина» с четырьмя очками идет на последнем, 12-м месте в турнирной таблице, лидирует «Газпром-Югра», набравший 73 очка.

В начале декабря 2017 года «Дина» снялась с Кубка России, в конце месяца команда из-за финансовых трудностей не смогла вылететь в Санкт-Петербург на матч с «Политехом» из-за неявки 10 игроков.

 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных
Российские керлингисты завоевали серебро чемпионата мира
«Бавария» разгромила команду своего будущего тренера
Гонщики чудом избежали аварии на «Гран-при Азербайджана» (видео)
«Крылья Советов» победили в первом матче на стадионе ЧМ-2018
Дзюба и Джорджевич — в стартовом составе тульского «Арсенала» на матч с «Анжи»
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь