МФК «Дина» заявил на игру чемпионата России трех футболистов, матч не был доигран
ТАСС, 28 апреля. Матч чемпионата России по
ТАСС, 28 апреля. Матч чемпионата России по
В заявке московского клуба на матч было три футболиста, на пятой минуте по причине полученной одним из них травмы игра при счете 1:0 в пользу «Политеха» была прервана.
Ранее по этой же причине был прерван матч между «Диной» и новосибирским «Сибиряком», который прошел 30 марта в Москве.
«Дина» с четырьмя очками идет на последнем, 12-м месте в турнирной таблице, лидирует «Газпром-Югра», набравший 73 очка.
В начале декабря 2017 года «Дина» снялась с Кубка России, в конце месяца команда