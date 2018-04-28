МФК «Дина» заявил на игру чемпионата России трех футболистов, матч не был доигран

Источник: Reuters

В заявке московского клуба на матч было три футболиста, на пятой минуте по причине полученной одним из них травмы игра при счете 1:0 в пользу «Политеха» была прервана.

Ранее по этой же причине был прерван матч между «Диной» и новосибирским «Сибиряком», который прошел 30 марта в Москве.

«Дина» с четырьмя очками идет на последнем, 12-м месте в турнирной таблице, лидирует «Газпром-Югра», набравший 73 очка.