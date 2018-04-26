РФС продлил контракт с тренером мужских сборных России по мини-футболу Скоровичем

Новый контакт со специалистом рассчитан до конца апреля 2019 года.

«Сегодня мне очень приятно подписать договор с Сергеем Скоровичем, — отметил исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев. — Это, безусловно, оценка, работы его тренерского штаба, под руководством которого в последние годы успешно выступает мужская национальная сборная России по мини-футболу. Еще раз поздравляю его и очень надеюсь, что сегодняшнее событие станет следующим этапом на пути к новым вершинам».

«Сборная России сейчас является лидером в европейском рейтинге и одним из лидеров в мировом. Сделаем все возможное для того, чтобы команда развивалась, прогрессировала и завоевала один из больших трофеев. Огромную роль в последних успехах играет работа всего тренерского штаба сборной и руководства Ассоциации мини- футбола России», — сказал Скорович.