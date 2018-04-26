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13:26 (мск), источник: ТАСС

РФС продлил контракт с тренером мужских сборных России по мини-футболу Скоровичем

ТАСС, 26 апреля. Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт со старшим тренером мужских сборных России по мини-футболу Сергеем Скоровичем. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Новый контакт со специалистом рассчитан до конца апреля 2019 года.

«Сегодня мне очень приятно подписать договор с Сергеем Скоровичем, — отметил исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев. — Это, безусловно, оценка, работы его тренерского штаба, под руководством которого в последние годы успешно выступает мужская национальная сборная России по мини-футболу. Еще раз поздравляю его и очень надеюсь, что сегодняшнее событие станет следующим этапом на пути к новым вершинам».

«Сборная России сейчас является лидером в европейском рейтинге и одним из лидеров в мировом. Сделаем все возможное для того, чтобы команда развивалась, прогрессировала и завоевала один из больших трофеев. Огромную роль в последних успехах играет работа всего тренерского штаба сборной и руководства Ассоциации мини- футбола России», — сказал Скорович.

Скорович возглавляет сборную России с 2009 года. С того времени он трижды приводил команду к серебряным медалям чемпионатов Европы, а в 2016 году сборная России под руководством специалиста стала вице-чемпионом мира, уступив в финале турнира команде Аргентины (4:5). В феврале 2018 года российская команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. Ранее тренер работал в клубе «ВИЗ- Синара» из Екатеринбурга, с которым дважды становился чемпионом России, а также обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА.

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