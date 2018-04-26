РФС продлил контракт с тренером мужских сборных России по мини-футболу Скоровичем
ТАСС, 26 апреля. Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт со старшим тренером мужских сборных России по
ТАСС, 26 апреля. Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт со старшим тренером мужских сборных России по
Новый контакт со специалистом рассчитан до конца апреля 2019 года.
«Сегодня мне очень приятно подписать договор с Сергеем Скоровичем, — отметил исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев. — Это, безусловно, оценка, работы его тренерского штаба, под руководством которого в последние годы успешно выступает мужская национальная сборная России по
«Сборная России сейчас является лидером в европейском рейтинге и одним из лидеров в мировом. Сделаем все возможное для того, чтобы команда развивалась, прогрессировала и завоевала один из больших трофеев. Огромную роль в последних успехах играет работа всего тренерского штаба сборной и руководства Ассоциации мини- футбола России», — сказал Скорович.
Скорович возглавляет сборную России с 2009 года. С того времени он трижды приводил команду к серебряным медалям чемпионатов Европы, а в 2016 году сборная России под руководством специалиста стала