Белоруски разгромили сборную Литвы по мини-футболу во втором товарищеском матче

В отличие от первого спарринга в Гродно, который завершился минимальной победой белорусок (1:0), в агрогородке Квасовка (Гродненский район) команда Сергея Треско сыграла гораздо сильнее и не оставила соперницам никаких шансов на успех — 7:0, причем все голы были забиты после перерыва. Первый хет-трик в истории белорусской сборной оформила воспитанница лидского футбола Мария Буйко, голевой дубль на свой лицевой счет записала Ирина Третьякова, которая в первой игре стала автором первого гола белорусской национальной дружины. По мячу в ворота гостей забили Елена Бузинова и Карина Кузьминова.

В ближайшее воскресенье, 29 апреля, завершится регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу среди мужских команд. После матчей заключительного, 30-го тура станут известны составы четвертьфинальных пар, а также неудачники, которым придется покинуть элитный дивизион. Все 8 команд, которые продолжат борьбу за награды в нокаут-раунде, уже известны. Это гомельские ВРЗ и БЧ, минские «Дорожник» и «Столица», лидский «Лидсельмаш», микашевичский «Гранит», могилевский «Форте» и оршанский «Витэн».