Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Последует жёсткая реакция: военные в Донбассе в обход ООН - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Пелагея рассказала, чему мечтает научить дочь
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:05
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:05
Арсенал
Атлетико
Футбол. Еврокубки
25.04
Бавария1
Реал2
Футбол. Зарубежный
25.04
Кан0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
27.04
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
27.04
Хоффенхайм
Ганновер-96
Все события
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
09:58 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруски разгромили сборную Литвы по мини-футболу во втором товарищеском матче

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по мини-футболу разгромила команду Литвы во втором товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отличие от первого спарринга в Гродно, который завершился минимальной победой белорусок (1:0), в агрогородке Квасовка (Гродненский район) команда Сергея Треско сыграла гораздо сильнее и не оставила соперницам никаких шансов на успех — 7:0, причем все голы были забиты после перерыва. Первый хет-трик в истории белорусской сборной оформила воспитанница лидского футбола Мария Буйко, голевой дубль на свой лицевой счет записала Ирина Третьякова, которая в первой игре стала автором первого гола белорусской национальной дружины. По мячу в ворота гостей забили Елена Бузинова и Карина Кузьминова.

В ближайшее воскресенье, 29 апреля, завершится регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу среди мужских команд. После матчей заключительного, 30-го тура станут известны составы четвертьфинальных пар, а также неудачники, которым придется покинуть элитный дивизион. Все 8 команд, которые продолжат борьбу за награды в нокаут-раунде, уже известны. Это гомельские ВРЗ и БЧ, минские «Дорожник» и «Столица», лидский «Лидсельмаш», микашевичский «Гранит», могилевский «Форте» и оршанский «Витэн».

В следующем сезоне в высшей лиге национального первенства сыграют минский «Белинвестбанк» и могилевский «Вторчермет», которые стали лучшими по итогам турнира в первой лиге.

Герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного сына
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Хоккейный матч в Петербурге шёл 7 часов. И это финал ВХЛ
История для «Химок»: ЦСКА повержен в Мытищах
Хоккеист Зайцев вызван в сборную России для подготовки к ЧМ
Новости
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск Место ведущей в программе «Доброе утро» на Первом заняла Анастасия Орлова.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь