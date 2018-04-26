Белоруски разгромили сборную Литвы по мини-футболу во втором товарищеском матче
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по
В отличие от первого спарринга в Гродно, который завершился минимальной победой белорусок (1:0), в агрогородке Квасовка (Гродненский район) команда Сергея Треско сыграла гораздо сильнее и не оставила соперницам никаких шансов на успех — 7:0, причем все голы были забиты после перерыва. Первый
В ближайшее воскресенье, 29 апреля, завершится регулярный чемпионат Беларуси по
В следующем сезоне в высшей лиге национального первенства сыграют минский «Белинвестбанк» и могилевский «Вторчермет», которые стали лучшими по итогам турнира в первой лиге.