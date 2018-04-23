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15:26 (мск), источник: БЕЛТА

За тур до финиша чемпионата Беларуси по мини-футболу определились все участники плей-офф

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За тур до окончания регулярного чемпионата Беларуси по мини-футболу определилась восьмерка команд, которые продолжат борьбу за награды в плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 29-го тура лидер первенства гомельский ВРЗ обыграл в гостях минское «Динамо-БНТУ» с «сухим» счетом 3:0. Идущий вторым «Лидсельмаш» у себя дома взял верх над действующим чемпионом «Столицей» — 2:1, самый титулованный белорусский клуб минский «Дорожник» переиграл на своей площадке могилевский «Форте» со счетом 4:2.

Таким образом, в плей-офф 29-го национального первенства сыграют: гомельские клубы ВРЗ и «БЧ», минские «Столица» и «Дорожник», могилевский «Форте», оршанский «Витэн», лидский «Лидсельмаш» и микашевичский «Гранит». Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский из «Дорожника», который 34 раза поражал ворота соперников.

Матчи заключительного тура состоятся 30 апреля, а затем 3 мая стартует нокаут-раунд, в котором первая команда сыграет с восьмой, вторая — с седьмой, третья — с шестой, четвертая — с пятой.

Тем временем недавно сформированная женская сборная Беларуси по мини-футболу готовится провести первые в своей короткой истории товарищеские матчи. Белорусская команда под руководством главного тренера Сергея Треско 24 и 25 апреля проведет спарринги с женской сборной Литвы. Первый матч пройдет в Гродно, второй — в агрогородке Квасовка (Гродненский район).

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