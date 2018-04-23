За тур до финиша чемпионата Беларуси по мини-футболу определились все участники плей-офф
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За тур до окончания регулярного чемпионата Беларуси по
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За тур до окончания регулярного чемпионата Беларуси по
В матче 29-го тура лидер первенства гомельский ВРЗ обыграл в гостях минское «Динамо-БНТУ» с «сухим» счетом 3:0. Идущий вторым «Лидсельмаш» у себя дома взял верх над действующим чемпионом «Столицей» — 2:1, самый титулованный белорусский клуб минский «Дорожник» переиграл на своей площадке могилевский «Форте» со счетом 4:2.
Таким образом, в
Матчи заключительного тура состоятся 30 апреля, а затем 3 мая стартует
Тем временем недавно сформированная женская сборная Беларуси по