Обидчик «Кайрата» выиграл Кубок УЕФА по футзалу

Решающая игра «Финала четырех» в испанской Сарагосе завершилась со счетом 5:2. У «Интера-Мовистара» на третьей минуте отличился Гадейя, на 10-й — Рикардиньо, на 14-й — Элиссандро, на 23-й — Рафаэль, а на 40-й — Пола, поразивший уже пустые ворота. У «Спортинга» на восьмой минуте забил Диего Кавинато, а на 37-й — Диого.

В прошедшем матче у «Спортинга» одну голевую передачу отдал бывший игрок «Кайрата» Диваней, а экс-вратарь алматинского клуба Маркао остался в запасе.

Для «Интера Мовистара» эта победа в Кубке УЕФА стала пятой в истории. Испанский клуб удерживает рекорд по количеству побед в турнире, который он выиграл второй сезон подряд.

Для «Спортинга» этот финал Кубка УЕФА стал третьим в истории. Португальский клуб проиграл все три решающих матча, причем в прошлом сезоне лиссабонцы разгромно уступили все тому «Интеру Мовистару» — 0:7.

Бронзовые медали Кубка УЕФА на этот раз завоевал испанская «Барселона», которая разгромила венгерский «Дьер» — 7:1. У победителей одной голевой передачей отметился бывший игрок «Кайрата» Лео Сантана.