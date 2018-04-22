Обидчик «Кайрата» выиграл Кубок УЕФА по футзалу
Испанский «Интер-Мовистар» обыграл португальский «Спортинг» из Лиссабона в финале Кубка УЕФА по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Испанский «Интер-Мовистар» обыграл португальский «Спортинг» из Лиссабона в финале Кубка УЕФА по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Решающая игра «Финала четырех» в испанской Сарагосе завершилась со счетом 5:2. У «Интера-Мовистара» на третьей минуте отличился Гадейя, на 10-й — Рикардиньо, на 14-й — Элиссандро, на 23-й — Рафаэль, а на 40-й — Пола, поразивший уже пустые ворота. У «Спортинга» на восьмой минуте забил Диего Кавинато, а на 37-й — Диого.
В прошедшем матче у «Спортинга» одну голевую передачу отдал бывший игрок «Кайрата» Диваней, а
Для «Спортинга» этот финал Кубка УЕФА стал третьим в истории. Португальский клуб проиграл все три решающих матча, причем в прошлом сезоне лиссабонцы разгромно уступили все тому «Интеру Мовистару» — 0:7.
Бронзовые медали Кубка УЕФА на этот раз завоевал испанская «Барселона», которая разгромила венгерский «Дьер» — 7:1. У победителей одной голевой передачей отметился бывший игрок «Кайрата» Лео Сантана.
Напомним, что именно «Интер Мовистар» выбил «Кайрат» в Элитном раунде. В ноябре испанцы на своей площадке обыграли чемпиона Казахстана со счетом 5:3. При этом у «Кайрата» в том матче удалили вратаря Игиту, главного тренера Какау и президента клуба Кайрата Оразбекова.