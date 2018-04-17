Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Тайнан — новая звезда чемпионата Казахстана
Игрок футзального «Кайрата» получил приз от Prosports.kz.
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Игрок футзального «Кайрата» получил приз от Prosports.kz.
Игрок футзального клуба «Кайрат» Тайнан получил специальный приз от Prosports.kz.
Сезон 2017/18 стал для Тайнана первым в составе «Кайрата», но 25-летний игрок быстро адаптировался в новой команде и забил 35 голов, став открытием сезона.
Напомним, что в Алматы состоялась церемония награждения АФК «Кайрат» Кубком и золотыми медалями чемпионата Казахстана по футзалу.