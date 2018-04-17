Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
В России построили тягач «Вощина-1»
Как учатся по сингапурской методике в московских школах
Первый украинский вертолет «Надія»: появилось видео с испытаний
Арнтгольц, Миддлтон и другие самые модные звездные сестры (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Леганес
Футбол. Зарубежный
16.04
Вест Хэм Юнайтед1
Стоук Сити1
Все события
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Магнитогорский «Металлург» назначил нового главного тренера
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Валерия снялась топлес для обложки журнала
Арнтгольц, Миддлтон и другие самые модные звездные сестры (фото)
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
10 материалов для дома, которых стоит опасаться
Фоторепортажи
12От Тихонова до Знарка: все тренеры сборной России
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
14:52 (мск), источник: Prosports.kz

Тайнан — новая звезда чемпионата Казахстана

Игрок футзального «Кайрата» получил приз от Prosports.kz.

Источник: Prosports.kz

Игрок футзального клуба «Кайрат» Тайнан получил специальный приз от Prosports.kz.

Шеф-отдела футзала нашего издания Алибек Кабенов вручил бразильцу награду «NEW STAR» — «Новая звезда» чемпионата Казахстана.

Сезон 2017/18 стал для Тайнана первым в составе «Кайрата», но 25-летний игрок быстро адаптировался в новой команде и забил 35 голов, став открытием сезона.

Напомним, что в Алматы состоялась церемония награждения АФК «Кайрат» Кубком и золотыми медалями чемпионата Казахстана по футзалу.

Любовь по расчету
«Ак Барс» во 2-м матче финала КХЛ обыграл ЦСКА с тем же счетом
Российский хоккеист спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
Магнитогорский «Металлург» назначил нового главного тренера
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Гвардиолой
WADA: работу в расследовании дел россиян следует усилить
Юную россиянку отлучили от тенниса за мамины таблетки
Новости
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снимается в многосерийной остросюжетной драме для канала НТВ
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Лера Кудрявцева устроила сына на работу Теперь ведущая и ее наследник коллеги.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь