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12:36 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» получил кубок и золотые медали чемпионата Казахстана

В воскресенье, 15 апреля прошла церемония награждения алматинского «Кайрата» по итогам сезона 2017/2018.

Президент Ассоциации футзала Казахстана Лев Ким торжественно вручил капитану команды Динмухамбету Сулейменову чемпионский кубок. Также игроки и тренерский штаб получили золотые медали.

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