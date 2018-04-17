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«Кайрат» получил кубок и золотые медали чемпионата Казахстана
В воскресенье, 15 апреля прошла церемония награждения алматинского «Кайрата» по итогам сезона 2017/2018.
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В воскресенье, 15 апреля прошла церемония награждения алматинского «Кайрата» по итогам сезона 2017/2018.
Президент Ассоциации футзала Казахстана Лев Ким торжественно вручил капитану команды Динмухамбету Сулейменову чемпионский кубок. Также игроки и тренерский штаб получили золотые медали.