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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

Какау: Я объявил об уходе из «Кайрата», но повторюсь — я не хочу уходить из сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу и «Кайрата» Какау в интервью KazFootball.kz рассказал о своем уходе из клуба и сборной.

Источник: Vesti.kz

— На Евро-2018 вы объявили о своем уходе. Уже прошло несколько месяцев, нашли себе новое место работы?

— Да, в январе я объявил об уходе из «Кайрата», но я повторюсь — я не хочу уходить из сборной Казахстана. В «Кайрате» я 11 лет и уже немного устал. Мне тяжело говорить об этом, потому что это эмоции. Я люблю эту страну, я люблю всех здесь людей. Всех болельщиков в Казахстане, не только болельщиков «Кайрата». Все меня уважают, думаю, что Какау вошел в историю казахстанского футзала. Два Кубка УЕФА, четыре раза выиграл Кубок Еременко. А то, что произошло в сборной, я тебе честно скажу мои игроки герои. 5:5 против Испании — это за гранью реальности. Никто даже не мог подумать, о том, что мы сможем так сыграть. В купе всего этого мне платят не так много, но сборная есть сборная.

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Сейчас я хожу по улице и мне тяжело расставаться со страной. Когда приехал из Словении, я поговорил с федерацией, сказал, что не хочу покидать сборную. Скорее всего тренером сборной Казахстана тоже будет Кака. Я всегда буду болеть за Казахстан и «Кайрат» в том числе. Казахстан — мой второй дом. Дай Бог, через два года я вернусь. Правда не знаю куда — в «Кайрат» или в сборную Казахстана. Сейчас не могу сказать, где буду работать. У меня есть контракт с «Кайратом» до мая месяца, и я уважаю «Кайрат». Не переживай, я без работы не останусь (смеется). Я еще подумаю, не хочу ошибаться с выбором новой команды. С «Кайратом» все уже ясно — Кака будет тренером команды в новом сезоне.

— Что изменится с приходом Кака в «Кайрате»?

— Кака отличный парень, он тоже вошел в историю как игрок и как тренер. Завоевал много трофеев будучи игроком, как тренер уже завоевал Кубок УЕФА. Ему будет легко работать здесь, «Кайрат» — хорошая команда, новому тренеру здесь будет легко и комфортно. Дай Бог еще будете обладателями Кубка УЕФА. Как я уже говорил, я всегда буду болеть за казахстанский футзал. Уверен, что когда-нибудь в финале Кубка УЕФА будут играть МФК «Актобе» и АФК «Кайрат». Это я говорю не как тренер алматинцев, а как болельщик казахстанского футзала.

— Как ваше здоровье? На сколько мне известно, вы недавно перенесли операцию.

— Спасибо, все супер. Уже через 10 дней я могу полноценно бегать и заниматься спортом. Реабилитация прошла хорошо, у меня ничего не болит и чувствую себя отлично. Я хорошо питаюсь, принимаю много витаминов, кажется, что помолодел на несколько лет (смеется).

— Давайте поговорим честно. Такое не часто встретить в футболе, что тренер объявляет об уходе за полгода истечения контракта. Такое, наверное, было только в «Барселоне», когда Луис Энрике объявил об уходе за полгода до конца сезона. Коль уж такой разговор, то скажите — почему вы приняли такое неожиданное решение?

— Я никому не говорил, нигде не давал интервью по поводу моего ухода. Ты будешь, наверное, первым. На предпоследнем Кубке УЕФА команда допустила много ошибок, и никто не говорил о клубе, все только и говорили, что Какау ошибся. И после игры, где не было Дугласа и Тайеби, люди говорили вот — это ошибка Какау. Никто не подумал, что у ребят травма или же перебор желтых карточек. Если мы проигрываем, проиграл тренер… если бы Дуглас играл, то это 1000 процентов победа. Как я их выпущу? У Жаманкулова травма, играл отлично. Чингиз Есенаманов после операции вышел и забил два гола. Тайнан и Алешандре тоже с травмами. Вышел Нургожин, который тоже не был готов, постоял три минуты, и мы проиграли.

А кто виноват? Виноват конечно же — Какау. На последнем Кубке УЕФА, извините, мы играли с «Интером», очень сложная команда. С кем играл «Интер» до нас? Это «Барезье», «Экономанц» — легкие соперники. Приехали в Алматы и играли с нами на равных. Хочу отметить, что за два месяца до этого мы обыграли их в Испании со счетом — 4:1. 40 лет «Интер» так никому не проигрывал в домашних стенах, а нам это удалось, но никто этого не запомнил. Когда я приехал в Казахстан, сразу же обратился к президенту клуба Кайрату Оразбекову: «Я не хочу ругаться и начинать конфликт. Я устал. Ты мне как брат, ты лучший президент клуба в моей жизни. Я не хочу портить с тобой отношения, лучше я уеду, придет другой тренер и вдохнет новую жизнь в команду. Если будем еще ошибаться, то это будет стоить еще одного финала четырех Кубка УЕФА».

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И хочу добавить, что в такие моменты не только тренер ошибается, но и все работники клуба. Это ошибка, когда не играют Дуглас и Тайеби. Дуглас — это лучший защитник в мире, а Тайеби — лучший игрок Азии.

Напомним, что 2 апреля в Алматы прошла пресс-конференция нового тренера «Кайрата» Кака, на которой было сообщено о том, что он начал переговоры о назначении в сборную Казахстана по футзалу.

18 марта «Кайрат» объявил о том, что Кака возглавит «Кайрат» с нового сезона. Сейчас бразилец работает в российском клубе «Газпром-Югра», который покинет после окончания чемпионата.

В должности главного тренера «Кайрата» Кака сменит соотечественника Какау, ранее объявившего об уходе из клуба после окончания сезона, а из сборной Казахстана — после Евро-2018, на котором команда заняла четвертое место.

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