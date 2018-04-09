«Тюмень» не позволила «Сибиряку» обойти себя

До последних секунд на площадке присутствовала интрига, каскад технических приемов с обеих сторон не оставлял равнодушной публику, проходили оригинальные комбинации, в том числе — и со стандартных положений, классное завершение атак.

Не обошлось, конечно, и без ошибок. «Сибиряк» не большой любитель оборонительных действий, потому в его игре велика роль вратаря. Но для такого признанного мастера, как Густаво, этот день выдался не лучшим. «Тюмень» открыла счет, и в дальнейшем гости постоянно выходили вперед, правда, хозяева почти сразу их догоняли. Лучший снайпер чемпионата Кудзиев забил два отличных гола, но когда от него ждали продолжения, за дело взялся капитан тюменцев Антошкин, который в итоге оформил хет-трик, последний мяч — пос­ле удара пяткой. Он мог не стать решающим, если бы при игре «Сибиряка» впятером Сими Сайотти пробил не в штангу, а чуть точнее.

В итоге попытка хозяев обойти «Тюмень» в таблице не удалась.

— В первом тайме матч шел под нашу диктовку, — считает главный тренер тюменцев Игорь Путилов. — Во втором тайме «Сибиряк» нагнетал, в позиционной атаке создал хорошие моменты. Но мы выстояли, вышли из-под прессинга и забили победный мяч. Считаю, что наша победа заслужена.

— Провалили первый тайм, — констатировал главный тренер новосибирцев Евгений Куксевич. — Даже не весь, а некоторые моменты, которые на установке были разобраны, — стандартные положения, один из козырей «Тюмени», быстрый переход от обороны в атаку. Даже когда пропустили нелепый мяч — просто рукой закинули в наши ворота, мы опять недобежали, недоработали. В перерыве сделали поправки, стали действовать смелее, посадили соперников на их половину площадки. Но догонять всегда тяжелее, если бы не случилось этих первых голов, может, и сложилось бы все по-другому.

Напряженным выдался и матч соседей по таблице — «Автодора» с «Новой генерацией». Победа позволила смоленской команде сохранить минимальные шансы на попадание в плей-офф.

— Ребята от начала и до конца верили в успех, — сказал главный тренер «Автодора» Алексей Кудлай. — Не могу сказать, что остался доволен качеством игры. Нам удалось использовать наши моменты и в концовке отлично сработали в пять полевых.

— Результат нас разочаровал, при том что провели хорошую встречу, — подвел итог встречи главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин. — Необходимо было использовать моменты, которых создали достаточно. Обидное поражение.

По первым минутам матча КПРФ — «Политех» нельзя было подумать, что он завершится разгромом студентов. Почти до конца первого тайма на площадке шла равная борьба, но пенальти, а затем и автогол, выбили боевой дух из питерской команды.

— Мы приехали в усеченном составе, есть кадровые потери, — сетовал главный тренер «Политеха» Станислав Ларионов. — Тяжело что-то противопоставить КПРФ, в которой собраны хорошие футболисты. Но сегодня мне игра понравилась больше, чем встреча с «Синарой». Мы сопротивлялись насколько могли.

В этом матче свой 400-й гол в чемпионатах России забил нападающий КПРФ Сирило.