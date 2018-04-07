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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Антошкина помог «Тюмени» обыграть «Сибиряк» и стать лидером Суперлиги

«Тюмень» в матче 18-го тура чемпионата России по мини-футболу на выезде одолел «Сибиряк» со счётом 6:5.

Решающий гол в составе подопечных Игоря Путилова забил Артём Антошкин, оформивший хет-трик.

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Эта победа позволила тюменцам выйти на первое место в турнирной таблице. «Сибиряк» располагается на третьей позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
18-й тур.

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Тюмень» — 5:6 (3:5)

голы: Коцич, 2 (0:1), Соколов, 7 (0:2), Кудзиев, 10 (1:2), Сими Сайотти, 16 (2:2), Антошкин, 20 (2:3), Кудзиев, 21 (3:3), Мишарин, 22 (3:4), Антошкин, 25 (3:5), Покотыло, 34 (4:5), Сими Сайотти, 41 (5:5), Антошкин, 47 (5:6).

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