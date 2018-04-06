Какау подарили чапан перед прощальным матчем в «Кайрате»

Это случилось сегодня, 6 апреля, перед вторым матчем финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана против «Актобе». В итоге «Кайрат» одержал победу (5:2) и повел со счетом 2:0 в серии до четырех побед. На прощание Какау подарили чапан и футболку с автографами всех игроков.

На официальном сайте «Кайрата» прошедший матч назвали прощальным для Какау. Клубу предстоит 11 и 12 апреля провести гостевые игры против «Актобе» в рамках финала, но пока не уточняется, кто возглавит команду в этих встречах.

Какау возглавлял «Кайрат» с января 2013 года. За шесть сезонов его команда по два раза выигрывала Кубок УЕФА, пять раз становилась чемпионом страны и близка с шестому титулы. Также на счету Какау пять побед в Кубке Казахстана.

Ранее Какау покинул сборную Казахстана, которая под его руководством выигрывала «бронзу» Евро-2016, вышла в плей-офф чемпионата мира-2016 и дошла до полуфинала Евро-2018.