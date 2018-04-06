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20:12 (мск), источник: Vesti.kz

Какау подарили чапан перед прощальным матчем в «Кайрате»

Алматинский «Кайрат» проводил бразильца Какау, который покидает должность главного тренера клуба, сообщает KazFootball.kz.

Это случилось сегодня, 6 апреля, перед вторым матчем финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана против «Актобе». В итоге «Кайрат» одержал победу (5:2) и повел со счетом 2:0 в серии до четырех побед. На прощание Какау подарили чапан и футболку с автографами всех игроков.

На официальном сайте «Кайрата» прошедший матч назвали прощальным для Какау. Клубу предстоит 11 и 12 апреля провести гостевые игры против «Актобе» в рамках финала, но пока не уточняется, кто возглавит команду в этих встречах.

Какау возглавлял «Кайрат» с января 2013 года. За шесть сезонов его команда по два раза выигрывала Кубок УЕФА, пять раз становилась чемпионом страны и близка с шестому титулы. Также на счету Какау пять побед в Кубке Казахстана.

Ранее Какау покинул сборную Казахстана, которая под его руководством выигрывала «бронзу» Евро-2016, вышла в плей-офф чемпионата мира-2016 и дошла до полуфинала Евро-2018.

В «Кайрате» Какау сменит его соотечественник Кака, который заканчивает работу с российским «Газпром-Югрой». Его контракт с алматинским клубом рассчитан два сезона. Ранее Кака сообщил, что ведет переговоры о назначении в сборную Казахстана, и пообещал выучить казахский язык.

Какау подарили чапан перед прощальным матчем в "Кайрате"
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