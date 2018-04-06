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Какау подарили чапан перед прощальным матчем в «Кайрате»
Алматинский «Кайрат» проводил бразильца Какау, который покидает должность главного тренера клуба, сообщает KazFootball.kz.
Алматинский «Кайрат» проводил бразильца Какау, который покидает должность главного тренера клуба, сообщает KazFootball.kz.
Это случилось сегодня, 6 апреля, перед вторым матчем финальной серии
На официальном сайте «Кайрата» прошедший матч назвали прощальным для Какау. Клубу предстоит 11 и 12 апреля провести гостевые игры против «Актобе» в рамках финала, но пока не уточняется, кто возглавит команду в этих встречах.
Какау возглавлял «Кайрат» с января 2013 года. За шесть сезонов его команда по два раза выигрывала Кубок УЕФА, пять раз становилась чемпионом страны и близка с шестому титулы. Также на счету Какау пять побед в Кубке Казахстана.
Ранее Какау покинул сборную Казахстана, которая под его руководством выигрывала «бронзу» Евро-2016, вышла в
В «Кайрате» Какау сменит его соотечественник Кака, который заканчивает работу с российским «Газпром-Югрой». Его контракт с алматинским клубом рассчитан два сезона. Ранее Кака сообщил, что ведет переговоры о назначении в сборную Казахстана, и пообещал выучить казахский язык.