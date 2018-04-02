Президент «Кайрата» рассказал об уходе Какау и новом главном тренере Кака

Источник: Sports.kz

Президент АФК «Кайрат» Кайрат Оразбеков:

— К этому решению мы шли достаточно долго. У нас была договоренность с Какау, он работает в команде с 2013-го года, за это время клуб выиграл два Кубка УЕФА, Суперкубок мира, четыре Кубка Еременко. Это серьезный путь, и в Европе мало клубов, которые проделали настолько масштабную работу.

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Какау — великий тренер, он любит клуб, город, болельщиков. Мне жаль, что его контракт завершается, но такое расставание необходимо, прежде всего для самого Какау. Он творческий человек, ему необходимо попробовать себя в других условиях. Он остается нашим другом, у него открытый контракт, он в любой момент может вернутся в клуб, как минимум в качестве спортивного директора. Наш новый выбор дался нам тяжело, мы проделали огромную работу, у нас в шорт-листе оставались испанские специалисты Пульпис, Маркос Ангуло, бразильцы Маркус Сорато и Кака, а также россиянин Тимур Алекберов. Из всех претендентов Кака оказался для нас самой правильной кандидатурой, «Кайрат» — это все-таки особенный клуб, поэтому нужен был человек с определенными качествами. Благодарю Кака за то, что отозвался на наше предложение.

Главный тренер АФК «Кайрат» Кака: