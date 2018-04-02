Президент «Кайрата» рассказал об уходе Какау и новом главном тренере Кака
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Президент АФК «Кайрат» Кайрат Оразбеков:
— К этому решению мы шли достаточно долго. У нас была договоренность с Какау, он работает в команде с 2013-го года, за это время клуб выиграл два Кубка УЕФА, Суперкубок мира, четыре Кубка Еременко. Это серьезный путь, и в Европе мало клубов, которые проделали настолько масштабную работу.
Какау — великий тренер, он любит клуб, город, болельщиков. Мне жаль, что его контракт завершается, но такое расставание необходимо, прежде всего для самого Какау. Он творческий человек, ему необходимо попробовать себя в других условиях. Он остается нашим другом, у него открытый контракт, он в любой момент может вернутся в клуб, как минимум в качестве спортивного директора. Наш новый выбор дался нам тяжело, мы проделали огромную работу, у нас в
Главный тренер АФК «Кайрат» Кака:
— Для начала я также хочу поблагодарить клуб и руководство за доверие, я сразу почувствовал, что здесь семейная атмосфера. Подхожу к этой работе с большой ответственностью, поскольку передо мной стоят серьезные задачи и я прихожу после тренера, которого все любят и который проделал огромную работу в «Кайрате». У меня огромная мотивация, я хочу выигрывать титулы и вновь поднять статус клуба в Европе.