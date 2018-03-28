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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

ЧР-2018/19 по мини-футболу пройдет со 2 сентября по 10 июня

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Чемпионат России по мини-футболу в сезоне-2018/19, согласно проекту календаря, пройдет со 2 сентября по 10 июня, сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

В среду в офисе АМФР прошло собрание руководителей клубов суперлиги. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта.

Согласно проекту календаря, на 2 сентября 2018 года намечено проведение первого тура чемпионата России, на 10 июня 2019 года — пятая финальная игра.

Отмечается, что на собрании обсуждались поправки в регламент. Клубы поддержали инициативу АМФР по показу всех домашних матчей в интернете в следующем сезоне. Также за основу был взят проект, согласно которому на стадии 1/8 финала Кубка России в случае встречи команд суперлиги и высшей лиги будут сыграны два матча на арене клуба второго по силе дивизиона. Для матчей двух команд суперлиги сохраняется действующий регламент.

Помимо этого, клубы утвердили временные рамки начала матчей: не ранее 11 часов по местному времени и не позднее 19:30 мск.

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