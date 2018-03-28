ЧР-2018/19 по мини-футболу пройдет со 2 сентября по 10 июня

В среду в офисе АМФР прошло собрание руководителей клубов суперлиги. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта.

Согласно проекту календаря, на 2 сентября 2018 года намечено проведение первого тура чемпионата России, на 10 июня 2019 года — пятая финальная игра.

Отмечается, что на собрании обсуждались поправки в регламент. Клубы поддержали инициативу АМФР по показу всех домашних матчей в интернете в следующем сезоне. Также за основу был взят проект, согласно которому на стадии 1/8 финала Кубка России в случае встречи команд суперлиги и высшей лиги будут сыграны два матча на арене клуба второго по силе дивизиона. Для матчей двух команд суперлиги сохраняется действующий регламент.