Два клуба из Казахстана выступят в новом сезоне Кубка УЕФА по футзалу

У Казахстана в активе две победы в Кубке УЕФА — в 2013 и 2015 году трофей под руководством Какау завоевывал «Кайрат». Две команды представляли страну в этом турнире в сезоне 2013/14 — тогда «Кайрат» в Элитном раунде опередил карагандинский «Тулпар», но неудачно выступил в «Финале четырех».

«Поздравления футзалу Казахстана. Результаты на Евро-2018 помогли войти в четверку лучших рейтинга Европы, а с сезона 2018/19 два клуба представят Казахстан в Кубке УЕФА», — написал Какау в Instagram.

Напомним, на Евро-2018 сборная Казахстана стала четвертой. В полуфинале команда под руководством Какау уступила Испании лишь в серии пенальти.

Отметим, что Какау покинул сборную Казахстана после Евро-2016, а в конце сезона уйдет и из «Кайрата». В обоих командах бразилец работал с 2013 года. Под его руководством сборная в 2016 году выиграла бронзовые медали на дебютном Евро, а затем впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

В «Кайрате» Какау заменит его соотечественник Кака, ранее работавший в российском клубе «Газпром-Югра». Имя нового главного тренера сборной Казахстана пока не называлось.