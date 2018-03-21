«Кайрат» вышел в финал чемпионата Казахстана
«Аят» потерпел четвертое поражение в серии от алматинского клуба.
«Аят» потерпел четвертое поражение в серии от алматинского клуба.
Алматинский «Кайрат» одержал четвертую победу над рудненским «Аятом» и таким образом пробился в решающую стадию чемпионата страны, сообщает Prosports.kz.
После довольно тяжелой победы в третьем матче, «Кайрат» ожидал не менее серьезного сопротивления в следующей игре. Хотя, мотивация алматинцев была
Первый тайм прошел в упорной борьбе, но при этом не был наполнен большим количеством голевых моментов. Лишь в конце тайма Эдуардо удалось открыть счет, элегантно переиграв Селиньо при выходе один на один.
На старте второй половине Дуглас протащил мяч со своей половины и удвоил преимущество. Но, затем гости совершили сразу несколько фолов и получили пенальти в свою сторону. Нападающий хозяев Жоао Жайро свою попытку не реализовал, а вот Тайеби в следующем выпаде оплошность рудненцев использовал. Счет стал крупным, но в игре
Ответный гол «Аята»
В итоге, «Кайрат» уверенно довел матч и соответственно всю серию до победы. Теперь алматинцы будут ждать своего соперника по финалу, поскольку в параллельной дуэли «Жетысу» — «Актобе» на данный момент равный счет в серии — 2:2.
Чемпионат Казахстана 2017/2018.
«Аят» 1:5 «Кайрат».
Голы: Рындин 27 — Эдуардо 17, Дуглас 22, Тайеби 25, Нургожин 35, 37.
21 марта, Рудный, СК «Аят».
Все игры полуфинальной серии между «Кайратом» и «Аятом».
«Кайрат» 8:3 «Аят».
«Кайрат» 4:2 «Аят».
«Аят» 4:6 «Кайрат».
«Аят» 1:5 «Кайрат».
Расписание чемпионата Казахстана.
Полуфинал.
23 марта
27 марта Актобе — Жетысу.
31 марта Жетысу- Актобе (если понадобится).
Финалы:
1−2 игра
3−4 игра
5 игра (если понадобится) 15 апреля 2018 года.
6 игра (если понадобится) 18 апреля 2018 года.
7 игра (если понадобится) 22 апреля 2018 года.
Кака будет назначен новым главным тренером футзального «Кайрата».