«Кайрат» вышел в финал чемпионата Казахстана

Источник: Prosports.kz

Алматинский «Кайрат» одержал четвертую победу над рудненским «Аятом» и таким образом пробился в решающую стадию чемпионата страны, сообщает Prosports.kz.

После довольно тяжелой победы в третьем матче, «Кайрат» ожидал не менее серьезного сопротивления в следующей игре. Хотя, мотивация алматинцев была по-прежнему высока, поскольку завершить серию досрочно являлось одной из целей команды.

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Первый тайм прошел в упорной борьбе, но при этом не был наполнен большим количеством голевых моментов. Лишь в конце тайма Эдуардо удалось открыть счет, элегантно переиграв Селиньо при выходе один на один.

На старте второй половине Дуглас протащил мяч со своей половины и удвоил преимущество. Но, затем гости совершили сразу несколько фолов и получили пенальти в свою сторону. Нападающий хозяев Жоао Жайро свою попытку не реализовал, а вот Тайеби в следующем выпаде оплошность рудненцев использовал. Счет стал крупным, но в игре по-прежнему чувствовался нерв, во многом из-за решений судей, работой которых были недовольны обе стороны.

Ответный гол «Аята» все-таки состоялся, после того как Антон Рындин послал мяч в пустые ворота. «Кайрат» меж тем большую часть тайма играл уже после шести заработанных фолов, но даже при второй попытке с пенальти, «Аят» переиграть одного из лучших вратарей мира не смог. Более того, команда Какау продолжала играть смело, подключала Игиту к атакам, которые то и дело становились результативными. Так, буквально за пару минут дубль оформил восстановившийся от травмы Даурен Нургожин.

В итоге, «Кайрат» уверенно довел матч и соответственно всю серию до победы. Теперь алматинцы будут ждать своего соперника по финалу, поскольку в параллельной дуэли «Жетысу» — «Актобе» на данный момент равный счет в серии — 2:2.

Чемпионат Казахстана 2017/2018. Плей-офф. Четвертый матч.

«Аят» 1:5 «Кайрат».

Голы: Рындин 27 — Эдуардо 17, Дуглас 22, Тайеби 25, Нургожин 35, 37.

21 марта, Рудный, СК «Аят».

Все игры полуфинальной серии между «Кайратом» и «Аятом».

«Кайрат» 8:3 «Аят».

«Кайрат» 4:2 «Аят».

«Аят» 4:6 «Кайрат».

«Аят» 1:5 «Кайрат».

Расписание чемпионата Казахстана.

Полуфинал.

23 марта Жетысу-Актобе.

27 марта Актобе — Жетысу.

31 марта Жетысу- Актобе (если понадобится).

Финалы:

1−2 игра 05—06 апреля 2018 года.

3−4 игра 11—12 апреля 2018 года.

5 игра (если понадобится) 15 апреля 2018 года.

6 игра (если понадобится) 18 апреля 2018 года.

7 игра (если понадобится) 22 апреля 2018 года.