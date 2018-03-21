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«Кайрат» вышел в финал чемпионата Казахстана по футзалу
Сегодня в Рудном состоялся четвертый матч полуфинала между «Кайратом» и «Аятом», сообщает Prosports.kz.
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Сегодня в Рудном состоялся четвертый матч полуфинала между «Кайратом» и «Аятом», сообщает Prosports.kz.
Поединок завершился победой алматинцев со счетом 5:1.
Благодаря этой победе подопечные Какау вышли в финал розыгрыша чемпионата Казахстана по футзалу сезона 2017/2018.
Чемпионат Казахстана 2017/2018.
«Аят» 1:5 «Кайрат».
Голы: Рындин 27 — Эдуардо 17, Дуглас 22, Тайеби 25, Нургожин 35, 37.
21 марта, Рудный, СК «Аят».