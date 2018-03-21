Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша закрывает все визовые центры в России
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами
Звезды, воспитывающие особенных детей
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
19:00
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
16:00
ЮАР1
Ангола1
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
22.03
Филиппины
Фиджи
Все события
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
История старейшей в Москве аптеки
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
18:08 (мск), источник: Prosports.kz

«Кайрат» вышел в финал чемпионата Казахстана по футзалу

Сегодня в Рудном состоялся четвертый матч полуфинала между «Кайратом» и «Аятом», сообщает Prosports.kz.

Поединок завершился победой алматинцев со счетом 5:1.

Читайте также
Именитый тренер сменит Какау на посту главного тренера «Кайрата»

Благодаря этой победе подопечные Какау вышли в финал розыгрыша чемпионата Казахстана по футзалу сезона 2017/2018.

Чемпионат Казахстана 2017/2018. Плей-офф. Четвертый матч.

«Аят» 1:5 «Кайрат».

Голы: Рындин 27 — Эдуардо 17, Дуглас 22, Тайеби 25, Нургожин 35, 37.

21 марта, Рудный, СК «Аят».

Меркель снова хорош. Его надо вызвать в сборную
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Дунгу бы просто отпинали за такой состав. Обзор прессы Бразилии
Зачем Билялетдинов издевается над Зариповым?
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь