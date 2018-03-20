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18:11 (мск), источник: Prosports.kz

«Кайрат» в третий раз обыграл «Аят» в плей-офф чемпионата Казахстана

«Кайрат» провел третий матч против «Аята» в полуфинальной серии чемпионата Казахстана.

Алматинцы отправились на выезд без главного тренера — Какау, которому пока нежелательно выезжать из города после прошедшей операции. Кроме того, «Кайрат» не смог рассчитывать на двух основных защитников — Дугласа и Лео. В связи с этим функции лидера обороны взял на себя младший брат Лео — Даниэль.

Именно он открыл счет на 15-й минуте матча, удачно сыграв на добивании. Правда, уже спустя минуту вратарь «Аята» Селиньо нанес плотный удар со своей половины, с которым не справился Игита.

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Во второй половине события стали развиваться стремительно. «Аят» забил два мяча с помощью все того же Селиньо и Эрика. Затем в короткий промежуток времени команды обменялись сразу несколькими голами, и всякий раз «Кайрат» находился в статусе отыгрывающихся. Но, камбэк гостей начался благодаря все тому же Даниэлю, оформившему хет-трик после чего на табло, загорелся счет — 4:4.

А победу «Кайрату» как полагается принесли нападающие. Тайеби и Тайнан примерно с одной и той же точки забили по мячу и оформили третью победу в серии над «Аятом».

Уже завтра, в 19:00, «Кайрат» может обеспечить себе место в финале, если вновь обыграет рудненский коллектив.

Чемпионат Казахстана 2017/2018. Плей-офф. Третий матч.

«Аят» 4:6 «Кайрат».

Голы: Селиньо 16, 27, Эрик 25, Жоао Жайро 29 — Даниэль 15, 29, 33, Тайнан 27, 40, Тайеби 34.

20 марта, Рудный, СК «Аят».

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