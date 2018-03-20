«Запад» на коне

Источник: geometria.ru

Как ни старались представительницы «Востока» нарушить сложившееся ранее соотношение сил в пользу «западников», но и на этот раз пришлось признать превосходство более мастеровитых и опытных соперниц.

Лишь футболистки екатеринбургского УрФУ на своей площадке сумели превзойти одного из лидеров российского женского футзала пензенскую «Лагуну», но все равно уступили по общей разности мячей.

— Мы очень довольны, что удалось выиграть у «Лагуны» дома, — не скрывал удовлетворения главный тренер УрФУ Михаил Кузьмин. — Это неуступчивый оппонент, и мы понимали, что отыграться после 0:3 в гостях будет сложно, но, даже уступая 0:2, нашли в себе силы и вырвали победу. Очень хотели порадовать болельщиков не только результатом, но и красивым футболом, что в итоге принесло положительный результат. Мы не вышли в полуфинал, но, считаю, выглядели очень достойно.

— Бросились в глаза наша слабые действия в обороне, — сказал главный тренер «Лагуны» Юрий Новиков. — Команда потеряла концентрацию, расслабилась, после того как повела в счете 2:0. В целом игра у нас получилась, просто опять не реализовываем свои моменты. Очень много было выходов один на один, но проявила себя вратарь УрФУ Ксения Ефимова.

Исход еще двух четвертьфиналов особых сомнений не вызывал. Действующий чемпион «МосПолитех» и лидер конференции «Запад» «Аврора» значительно превосходили соответственно «Сибирячку-Атлант» и «Родину-66».

И только результат встреч лучшей команды «Востока» «Запсибколледж» с 4-й на «Западе» «Снежаной-Котельники» выглядел интригующим. И, действительно, оба матча прошли в интересной и равной борьбе, но и здесь две победы праздновали подмосковные футболистки.

Очень переживала по этому поводу капитан и играющий тренер «Запсибколледжа» Александра Самородова.

— К сожалению, мы уступили там, где вполне могли победить, — считает игрок сборной России. — Я очень сильно расстроилась. Не было командной игры, это и предрешило исход. Все девочки должны понять, что провели не лучший матч. Без командных взаимодействий, выступая каждая за себя, невозможно проходить дальше. Если мы это поймем, все может измениться. Среди молодых сейчас очень мало действительно анализирующих. В одно ухо влетело — из другого вылетело. Бывает, разбираем все тонкости по каждому игроку, а потом девочки выходят и делают по-другому. Призывала их не лезть в обводку против Кулешовой, против Коржовой, а все делают наоборот… В итоге в девяти из десяти случаев мы получаем потерю мяча и атаку на наши ворота. У «Снежаны» одна и та же игра уже много лет. Нет какой-то ярко выраженной системы. Просто она неудобная команда, и против нее важен правильный настрой.

— Насколько тяжело совмещать роль тренера и футболистки?

— Трудно быть, к примеру, одновременно и бухгалтером, и директором. Тяжело и мне. Стараюсь больше заниматься индивидуально, чтобы больше внимания уделить девочкам. Если тренирую, значит, имею право требовать. Команда это понимает. Иногда даже замечаю, что побаивается. Тренер не должен быть добреньким, это точно.