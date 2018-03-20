Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Рудковская и Плющенко жестко наказывают 5-летнего сына за непослушание
Сбербанк построит жилье в «Сколково»
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.03
Сельта0
Малага0
Футбол. Зарубежный
18.03
Вильярреал2
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18.03
Наполи1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
18.03
Лацио1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
18.03
Реал6
Жирона3
Футбол. Зарубежный
18.03
Марсель2
Лион3
Все события
СМИ: Киевляне массово покидают город
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ по футболу в России
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Мария Погребняк сама себе делает «уколы красоты»
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
00:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Запад» на коне

В четвертьфинальных парах высшей лиги встретились лучшие команды двух конференций.

Источник: geometria.ru

Как ни старались представительницы «Востока» нарушить сложившееся ранее соотношение сил в пользу «западников», но и на этот раз пришлось признать превосходство более мастеровитых и опытных соперниц.

Лишь футболистки екатеринбургского УрФУ на своей площадке сумели превзойти одного из лидеров российского женского футзала пензенскую «Лагуну», но все равно уступили по общей разности мячей.

— Мы очень довольны, что удалось выиграть у «Лагуны» дома, — не скрывал удовлетворения главный тренер УрФУ Михаил Кузьмин. — Это неуступчивый оппонент, и мы понимали, что отыграться после 0:3 в гостях будет сложно, но, даже уступая 0:2, нашли в себе силы и вырвали победу. Очень хотели порадовать болельщиков не только результатом, но и красивым футболом, что в итоге принесло положительный результат. Мы не вышли в полуфинал, но, считаю, выглядели очень достойно.

— Бросились в глаза наша слабые действия в обороне, — сказал главный тренер «Лагуны» Юрий Новиков. — Команда потеряла концентрацию, расслабилась, после того как повела в счете 2:0. В целом игра у нас получилась, просто опять не реализовываем свои моменты. Очень много было выходов один на один, но проявила себя вратарь УрФУ Ксения Ефимова.

Исход еще двух четвертьфиналов особых сомнений не вызывал. Действующий чемпион «МосПолитех» и лидер конференции «Запад» «Аврора» значительно превосходили соответственно «Сибирячку-Атлант» и «Родину-66».

И только результат встреч лучшей команды «Востока» «Запсибколледж» с 4-й на «Западе» «Снежаной-Котельники» выглядел интригующим. И, действительно, оба матча прошли в интересной и равной борьбе, но и здесь две победы праздновали подмосковные футболистки.

Очень переживала по этому поводу капитан и играющий тренер «Запсибколледжа» Александра Самородова.

— К сожалению, мы уступили там, где вполне могли победить, — считает игрок сборной России. — Я очень сильно расстроилась. Не было командной игры, это и предрешило исход. Все девочки должны понять, что провели не лучший матч. Без командных взаимодействий, выступая каждая за себя, невозможно проходить дальше. Если мы это поймем, все может измениться. Среди молодых сейчас очень мало действительно анализирующих. В одно ухо влетело — из другого вылетело. Бывает, разбираем все тонкости по каждому игроку, а потом девочки выходят и делают по-другому. Призывала их не лезть в обводку против Кулешовой, против Коржовой, а все делают наоборот… В итоге в девяти из десяти случаев мы получаем потерю мяча и атаку на наши ворота. У «Снежаны» одна и та же игра уже много лет. Нет какой-то ярко выраженной системы. Просто она неудобная команда, и против нее важен правильный настрой.

— Насколько тяжело совмещать роль тренера и футболистки?

— Трудно быть, к примеру, одновременно и бухгалтером, и директором. Тяжело и мне. Стараюсь больше заниматься индивидуально, чтобы больше внимания уделить девочкам. Если тренирую, значит, имею право требовать. Команда это понимает. Иногда даже замечаю, что побаивается. Тренер не должен быть добреньким, это точно.

Плей-офф в этом году в целом стал интереснее. Если в прошлом году мы сидели и ждали, кто же нам выпадет, то теперь все сразу входят в борьбу, чувствуют азарт, изучают, анализируют, смотрят. Когда постоянно противостоишь сильным соперникам, это идет на пользу всем.

Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака»
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ по футболу в России
«Локо» и СКА побились в Ярославле. Армейцев вытащил Ковальчук
Размочили, потом победили. Как «Йокерит» сократил разрыв в серии
Футболист «Вильярреала» прибыл в расположение сборной России
Глава РФПЛ рассказал, сколько заработает чемпион России
Испанские СМИ: Карпин может перейти на работу в «Реал Сосьедад»
Спорт-Экспресс
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь