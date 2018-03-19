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Гомельский ВРЗ возглавил таблицу чемпионата Беларуси по мини-футболу
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по
В центральном поединке очередного игрового дня гомельчане принимали на своей площадке одного из главных конкурентов «Лидсельмаш» и одержали волевую викторию со счетом 2:1. Теперь ВРЗ опережает лидчан на 3 очка.
Все остальные матчи 24-го тура завершились победами приезжих команд. Действующие чемпионы страны спортсмены минской «Столицы» без особых проблем переиграли в Бресте местный клуб «Аматар» — 6:2. Крупной победы добился и оршанский «Витэн», разгромивший в Минске «Динамо-БНТУ» с «сухим» счетом 5:0. Также без проблем могилевский «Форте» переиграл на выезде «Щучин» — 7:3. В столичном дерби самый титулованный белорусский клуб «Дорожник» взял верх над «Охраной-Динамо» с результатом 3:1. Гродненское «УВД-Динамо» выиграло на выезде у «Светлогорска» — 5:1, а «Борисов-900» в Микашевичах победил местный «Гранит» — 8:5.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: ВРЗ — 59 очков, «Лидсельмаш» — 56, «Столица» — 55, «Витэн» — 51, «Форте» — 47.
Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский («Дорожник»), забивший 28 мячей.