Именитый тренер сменит Какау на посту главного тренера «Кайрата»
Сегодня, 18 марта, руководство АФК «Кайрат» объявило решение относительно назначения нового главного тренера.
Сегодня, 18 марта, руководство АФК «Кайрат» объявило решение относительно назначения нового главного тренера.
На общекомандном совещании президент клуба Кайрат Оразбеков объявил об окончании контракта главного тренера Какау после завершения сезона 2017/2018. Новым главным тренером АФК «Кайрат» станет известный бразильский специалист Кака, который является главным тренером российского клуба «Газпром-Югра» и покинет этот пост по завершении чемпионата России. Кака вступит на новую должность с сезона 2018/2019.
Напомним, что Какау возглавил «Кайрат» в феврале 2013 года и за прошедшие пять лет алматинский клуб под его руководством завоевал два Кубка УЕФА, Суперкубок мира, три Суперкубка Казахстана, четыре Кубка Еременко, пять Кубков Казахстана и пять раз становился чемпионом Казахстана. Официальное представление Кака в качестве нового главного тренера АФК «Кайрат» состоится в конце марта.
Досье: Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака).
Гражданство: Бразилия.
Дата рождения: 4 марта 1977 года.
Тренерская карьера: Сборная Азербайджана (2012 г) «Газпром-Югра» (2012 — 2018 гг).
Достижения в качестве тренера: Обладатель Кубка России: 2012, 2016 Чемпион России: 2014/15 Обладатель Кубка УЕФА: 2015/2016.