Именитый тренер сменит Какау на посту главного тренера «Кайрата»

На общекомандном совещании президент клуба Кайрат Оразбеков объявил об окончании контракта главного тренера Какау после завершения сезона 2017/2018. Новым главным тренером АФК «Кайрат» станет известный бразильский специалист Кака, который является главным тренером российского клуба «Газпром-Югра» и покинет этот пост по завершении чемпионата России. Кака вступит на новую должность с сезона 2018/2019.

Напомним, что Какау возглавил «Кайрат» в феврале 2013 года и за прошедшие пять лет алматинский клуб под его руководством завоевал два Кубка УЕФА, Суперкубок мира, три Суперкубка Казахстана, четыре Кубка Еременко, пять Кубков Казахстана и пять раз становился чемпионом Казахстана. Официальное представление Кака в качестве нового главного тренера АФК «Кайрат» состоится в конце марта.