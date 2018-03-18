Именитый тренер сменит Какау на посту главного тренера «Кайрата»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт из ЕС признал, что Скрипаля могла отравить Британия
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
Наблюдатели назвали самое крупное нарушение на выборах в Москве
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал0
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта0
Малага0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг0
Бавария1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен2
Генгам0
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн2
Байер0
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц1
Нант1
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан3
Кьево2
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто1
Кальяри2
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона0
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне0
Рома2
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия Д1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория0
Интер5
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес2
Севилья1
Все события
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Черчесов: Я рад, что Дзюба здоров
Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
20:25 (мск), источник: Sports.kz

Именитый тренер сменит Какау на посту главного тренера «Кайрата»

Сегодня, 18 марта, руководство АФК «Кайрат» объявило решение относительно назначения нового главного тренера.

На общекомандном совещании президент клуба Кайрат Оразбеков объявил об окончании контракта главного тренера Какау после завершения сезона 2017/2018. Новым главным тренером АФК «Кайрат» станет известный бразильский специалист Кака, который является главным тренером российского клуба «Газпром-Югра» и покинет этот пост по завершении чемпионата России. Кака вступит на новую должность с сезона 2018/2019.

Напомним, что Какау возглавил «Кайрат» в феврале 2013 года и за прошедшие пять лет алматинский клуб под его руководством завоевал два Кубка УЕФА, Суперкубок мира, три Суперкубка Казахстана, четыре Кубка Еременко, пять Кубков Казахстана и пять раз становился чемпионом Казахстана. Официальное представление Кака в качестве нового главного тренера АФК «Кайрат» состоится в конце марта.

Досье: Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака).

Гражданство: Бразилия.

Дата рождения: 4 марта 1977 года.

Тренерская карьера: Сборная Азербайджана (2012 г) «Газпром-Югра» (2012 — 2018 гг).

Достижения в качестве тренера: Обладатель Кубка России: 2012, 2016 Чемпион России: 2014/15 Обладатель Кубка УЕФА: 2015/2016.

Легендарный боксер назвал фаворита в реванше Головкин - Альварес
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Черчесов: Я рад, что Дзюба здоров
Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера»
Тренер ФК «Зенит» заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
Новости
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь