ВРЗ обыграл «Столицу» в центральном матче 23-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу

Встреча двух фаворитов на площадке действующих чемпионов страны началась для гостей неудачно — на 11-й минуте «столичники» вели со счетом 2:0. Такой старт не обескуражил гомельчан и к перерыву они восстановили равновесие в счете — 2:2. Во второй половине встречи минчане снова вышли вперед — 3:2, но затем гости отыгрались, а за минуту до окончания матча точный удар Евгения Чернейко принес ВРЗ победу со счетом 4:3. Еще один претендент на золото «Лидсельмаш» разгромил на своей арене гостей из минского клуба «Охрана-Динамо» — 9:3. Оршанский «Витэн» также уверенно переиграл у себя дома «Светлогорск» со счетом 14:2.