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12:25 (мск), источник: БЕЛТА

ВРЗ обыграл «Столицу» в центральном матче 23-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ обыграл в Минске «Столицу» в центральном матче 23-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух фаворитов на площадке действующих чемпионов страны началась для гостей неудачно — на 11-й минуте «столичники» вели со счетом 2:0. Такой старт не обескуражил гомельчан и к перерыву они восстановили равновесие в счете — 2:2. Во второй половине встречи минчане снова вышли вперед — 3:2, но затем гости отыгрались, а за минуту до окончания матча точный удар Евгения Чернейко принес ВРЗ победу со счетом 4:3. Еще один претендент на золото «Лидсельмаш» разгромил на своей арене гостей из минского клуба «Охрана-Динамо» — 9:3. Оршанский «Витэн» также уверенно переиграл у себя дома «Светлогорск» со счетом 14:2.

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Результаты остальных встреч 23-го тура: «Форте» (Могилев) — «Аматар» (Брест) — 3:0, «Гранит» (Микашевичи) — «БЧ» (Гомель) — 3:4, «Борисов-900» — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 3:0, «УВД-Динамо» (Гродно) — «Щучин» — 3:1.

Положение в лидирующей пятерке: «Лидсельмаш» — 56 очков, ВРЗ — 56, «Столица» — 52, «Витэн» — 48, «Форте» — 44.

Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский из минского «Дорожника», забивший 28 мячей.

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