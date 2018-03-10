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Футзал отметил 111-летие
Одной из самых динамичных и популярных игр в мире исполнилось 111 лет, передает Prosports.kz.
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Одной из самых динамичных и популярных игр в мире исполнилось 111 лет, передает Prosports.kz.
111 лет назад, 9 марта, родился Хуан Карлос Сериани. Воодушевленный событиями футбольного чемпионата мира в 1930 году в Уругвае, преподаватель физической культуры придумал правила новой игры, резко набравшей популярность сначала в Южной Америке, а затем захватившей умы европейцев и жителей других континентов.