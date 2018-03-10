Первый допинг-контроль в чемпионате России

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Матч 15-го тура Суперлиги по футзалу между И. С. К. «Дина» и МФК «Прогресс» и матч 22-го тура Высшей лиги — Запад между «Динамо» и «Газпром-Югрой-дубль» посетили
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Матч 15-го тура Суперлиги по футзалу между И. С. К. «Дина» и МФК «Прогресс» и матч 22-го тура Высшей лиги — Запад между «Динамо» и «Газпром-Югрой-дубль» посетили
У спортсменов были взяты пробы.
Отметим, что это первый случай