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11:43 (мск), источник: Prosports.kz

Первый допинг-контроль в чемпионате России

Матч 15-го тура Суперлиги по футзалу между И. С. К. «Дина» и МФК «Прогресс» и матч 22-го тура Высшей лиги — Запад между «Динамо» и «Газпром-Югрой-дубль» посетили допинг-инспекторы РУСАДА, передает Prosports.kz.

У спортсменов были взяты пробы.

Отметим, что это первый случай допинг-контроля в чемпионатах России по футзалу.

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