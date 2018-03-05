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00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Кайрат» снова лучший

Очередной, 5-й розыгрыш Кубка Константина Еременко, проходивший в щелковском УСК «Подмосковье», завершился 4-й по счету победой алма-атинского «Кайрата».

На этот раз в турнире памяти лучшего мини-футболиста ХХ века участвовали четыре команды — российские КПРФ и «Норильский никель», алма-атинский «Кайрат» и латвийский «Никарс».

А начался он с сенсации. «Норильский никель» одержал победу над одним из сильнейших европейских клубов «Кайратом» — 4:3. Счет открыл дебютант полярников Гончаров, но когда герой недавнего Евро Дуглас его сравнял, а недавний норильчанин Тайиби вывел гостей вперед, подумалось, что теперь «Никелю» не устоять. Однако выстоял, вышел вперед в счете, вел даже 4:2. И хотя великолепный голкипер «Кайрата» Игита своим пушечным ударом забил очередной гол, победа осталась за российским клубом.

Главный тренер «Кайрата» Какау высоко оценил своего соперника.

— Наша команда показала свой максимум, — сказал он. — Спасибо за организацию турнира. В Норильске очень хорошая команда с историей, мой коллега (Александр Соколов. — Прим. «СЭ») проделал отличную работу.

Видимо, отдав все силы противостоянию с «Кайратом», «Никель» на следующий день ни разу не смог поразить ворота КПРФ, уступив — 0:3.

Дальше все шло «по графику», фавориты набирали очки, побежденные удовлетворялись полученным опытом.

В последний день с лучшей стороны показал себя державшийся в тени «Никарс», который к 14-й минуте повел 3:1 в матче все с тем же «Норильским никелем», но в итоге опыт и мастерство норильчан взяли свое — 4:3.

Вопрос о победителе турнира решался в заключительном матче КПРФ — «Кайрат». КПРФ — растущий, развивающийся клуб, но «Кайрат» наглядно продемонстрировал, какая большая работа еще предстоит коммунистам, чтобы выйти на европейский уровень.

Первый тайм КПРФ проиграла — 0:2, но в целом держалась вполне достойно. А после перерыва Дуглас, Игита, Тайнан, Жаманкулов и компания блеснули потрясающим уровнем футзала и довели матч до победы — 7:3, опередив в борьбе за звание победителя турнира КПРФ и «Норильский никель» по дополнительным показателям при равенстве очков.

— Встреча держала в напряжении до конца, — поделился своими впечатлениями председатель попечительского совета МФК «Кайрат» Игорь Мажинов. — Мы видели, сколько энергии отдавали обе команды. Получился настоящий праздник футзала! Спасибо АМФР за то, что ежегодно организует это соревнование. Наш клуб всегда подчеркивал, что это важный турнир для «Кайрата».

— Мы провели не самые лучшие свои игры, — считает президент МФК «Никарс» Раймонд Валтс. — Очень крутой турнир! Других таких нет. Есть Кубок УЕФА. И все. Хотелось бы снова провести Кубок Еременко в Риге. Несмотря на неважные результаты, мы не перестанем приезжать на турнир, это уникальный опыт — сыграть с командами, которые гораздо сильнее тебя.

— За все пять лет это был самый зрелищный и самый мощный по накалу решающий поединок, — признала дочь Константина Еременко Юлия, вручавшая призы лауреатам турнира. — «Никарс» показал потрясающую игру, ни в чем не уступив «Норильскому никелю», «Кайрат» играл, как говорится, «по тоненькой», очень было волнительно!

Хочу поблагодарить Ассоциацию мини-футбола России и все клубы, которые выступили в этом розыгрыше, за великолепный спортивный праздник. Я рада, что турнир, посвященный памяти моего папы, продолжает развиваться. Уверена, его ждет большое будущее.

— Рад тому, как сложился юбилейный розыгрыш Кубка Еременко, и хочу поблагодарить всех участников — мы внесли очередной вклад в популяризацию нашего вида спорта, — подвел итоги турнира президент АМФР Эмиль Алиев. — Отдельное спасибо «Кайрату» и «Никарсу». Наши давние партнеры из Казахстана и Латвии принимали участие во всех розыгрышах, организовывали соревнования у себя и сыграли огромную роль в продвижении турнира. Убежден, что при поддержке российских и зарубежных клубов мы и дальше будем проводить Кубок Еременко на высоком уровне.

Павел АЛЕШИН.

Кайрат — Норильский никель — 3:4 (Дуглас, 6. Тайиби, 15. Игита, 39 — Гончаров, 4. Сытин, 32. Костыгин, 39. Сергеев, 49).

Никарс — КПРФ — 3:11 (Сень, 6. Марсело, 22. Заборовский, 24 — Понкратов, 5, 15. Паулиньо, 10, 16, 17. Сирило, 11. Бурков, 35. Асадов, 39. Разоренов, 47. Ниязов, 49, 49).

КПРФ — Норильский никель — 3:0 (Ниязов, 13. Денисов, 36. Сирило, 39).

Никарс — Кайрат — 3:7 (Икстенс, 36. Сень, 43. Аванесов, 44 — Тайиби, 3, с 6-метрового, 11, 35. Оразов, 8. Жаманкулов, 17, 25. Тайнан, 19).

КПРФ — Кайрат — 3:7 (Понкратов, 30, Паулиньо, 42, 46 -Тайиби, 15, 34. Дуглас, 22. Игита, 29. Жаманкулов, 36. Роса, 48. Алешандре, 49).

Норильский никель — Никарс — 4:3 (Матюшенко, 6, в свои ворота. Гибадуллин, 15. Кутузов, 18. Пономарев, 22 — Марсело, 1, 14. Матюшенко, 7).

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