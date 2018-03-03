Какау: Я не хочу уходить, но клубу нужен новый тренер

Главный тренер футзального «Кайрата» Какау поделился эмоциями после победы в Кубке Еременко, а также высказался по поводу своего ухода из алматитнского клуба.

«Я очень рад победе, этот турнир — последний для меня как главного тренера “Кайрата”. Много болельщиков говорят мне, чтобы я не уезжал. Я не хочу покидать “Кайрат”, очень доволен работой в Казахстане, но я здесь уже одиннадцать лет, понимаю, что клубу нужен новый тренер. Вся команда — моя семья, а четыре Кубка Еременко — заслуга игроков. Еще раз скажу, что этот турнир — второй после Кубка УЕФА по престижу. Хочу также поздравить КПРФ со вторым местом — это очень хорошая команда», — цитирует Какау пресс-служба АМФР.

«Кайрат» в четвертый раз выиграл Кубок Еременко, при том что это был пятый розыгрыш турнира. Сразу три игрока алматинского клуба удостоились индивидуальных наград.

«Казахстан — моя семья, но я устал». Какау назвал причины ухода из сборной по футзалу и «Кайрата».