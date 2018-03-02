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2 марта, источник: Vesti.kz

«Кайрат» победил российский клуб и в третий раз подряд выиграл Кубок Еременко

Алматинский «Кайрат» обыграл российский КПРФ и стал победителем Кубка Еременко в подмосковном Щелково, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 7:3. В составе «Кайрата» дубль оформил Хоссейн Тайеби, который отличился на 15-й и 34-й минутах. Кроме него, у алматинцев на 22-й минуте забил Дуглас, на 29-й — вратарь Игита, на 36-й — Серик Жаманкулов, на 48-й — Даниэль Роса, а на 50-й — Алешандре. У КПРФ на исходе получаса игры отличился Андрей Понкратов, а на 42-й и 46-й минутах — Паулиньо.

Ранее «Кайрат» на Кубке Еременко проиграл российскому «Норильскому никелю» (3:4) и победил латвийский «Никарс» (7:3).

Победитель Кубка Еременко выявлялся по разнице мячей. Три команды набрали по шесть очков, но «Кайрат», благодаря лучшей разнице мячей, обошел КПРФ, ставший вторым, и «Норильский никель».

Для «Кайрата» эта победа на Кубке Еременко стала четвертой. Алматинцы выиграли первый турнир в 2014 году, после чего повторили этот успех в 2016 и 2017 годах.

Кубок Еременко проводится в память о Константине Еременко, который умер 18 марта 2010 года в возрасте 39 лет. Он выигрывал чемпионат Европы-1999 в составе сборной России и был признан лучшим игроком XX века. В футзал Еременко перешел из большого футбола — в 1990 году он играл за павлодарский «Трактор» (сейчас клуб называется «Иртыш»).

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