«Алмаз-АЛРОСА» укрепил лидерство на «Западе»

Конференция «ЗАПАД»

В последнем туре «ЛГТУ-Липецк» нанес первое выездное поражение КПРФ-2 в этом сезоне (7:3), что отбросило «коммунистов» на одну строчку вниз. Наставник москвичей Михаил Маркин сделал ставку на игру в три четверки, но липчане сумели нивелировать преимущество соперника в свежести.

— Сегодня была отличная самоотдача, — отметил главный тренер «ЛГТУ-Липецк» Алексей Панфилов. — А во-вторых, у нас практически все футболисты основного состава были в строю. Именно поэтому я предполагал, что мы сумеем дать бой, надеялся, что зацепим КПРФ-2. Но, конечно, не ожидал, что выиграем так крупно.

Главный преследователь КПРФ-2 — московский «Спартак» — добился выездной победы над астраханским «Хазаром» (4:2), повторив результат поединка в первом круге. Таким образом, красно-белым удалось выйти на вторую позицию в турнирной таблице.

«Алмаз-АЛРОСА» благодаря серии удачно проведенных встреч расположился на первом месте, опережая идущий вторым «Спартак» на 4 очка, однако и спартаковцы, и «коммунисты» имеют один матч в запасе. Подопечные Владимира Проминского в минувшие выходные проиграли казанскому «Ядрану» (3:5) в перенесенном матче 9-го тура, но на следующий день сумели победить этого же соперника — 8:2.

Конференция «ВОСТОК»

Последний раунд противостояний на «Востоке» завершился стопроцентным результатом для лидеров конференции — команд ЗИК и БЛиК. ЗИК отметился победами над «Факелом-ГДУ», «ДЮСШ-Ямал» и «ГД Надым», БЛиК — над «КЕХУ Электрик», «Витязем ГТУ» и «Сигмой-К». Клуб из Екатеринбурга, вернувший себе лидерство в 7-м туре, опережает нефтеюганскую команду на одно очко.