Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан, Лепс и Галкин на завтраке «Премии Муз-ТВ 2018»
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Фото кормящей матери в рекламе одежды восхитило Сеть
Заявление спортсмена пролило свет на ситуацию с Крушельницким
Подруги Елены Летучей восхищаются ее пышными формами
Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.02
Жирона1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
27.02
Эспаньол1
Реал0
Футбол. Кубок России
27.02
АмкарП 6:70
Авангард К0
Футбол. Кубок России
27.02
СКА-ХабаровскП 1:40
Шинник0
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Спартак М
Футбол. Кубок России
19:30
Тосно
Луч-Энергия
Все события
«Хочу кружевные трусики и ЕС»: активистка Майдана переехала в РФ
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
«Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив на 3-й добавленной минуте
В УЕФА рассказали об изменении формата Лиги чемпионов
Как выглядит 20-летний сын Олега Газманова
Дональд Трамп бросил жену и сына под дождем
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Два российских стадиона вошли в топ лучших в мире
Москвичи предпочитают однокомнатные квартиры
Фоторепортажи
40Церемония закрытия Олимпиады: как это было
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
00:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Алмаз-АЛРОСА» укрепил лидерство на «Западе»

«Алмаз-АЛРОСА» благодаря серии удачно проведенных встреч расположился на первом месте.

Конференция «ЗАПАД»

В последнем туре «ЛГТУ-Липецк» нанес первое выездное поражение КПРФ-2 в этом сезоне (7:3), что отбросило «коммунистов» на одну строчку вниз. Наставник москвичей Михаил Маркин сделал ставку на игру в три четверки, но липчане сумели нивелировать преимущество соперника в свежести.

— Сегодня была отличная самоотдача, — отметил главный тренер «ЛГТУ-Липецк» Алексей Панфилов. — А во-вторых, у нас практически все футболисты основного состава были в строю. Именно поэтому я предполагал, что мы сумеем дать бой, надеялся, что зацепим КПРФ-2. Но, конечно, не ожидал, что выиграем так крупно.

Главный преследователь КПРФ-2 — московский «Спартак» — добился выездной победы над астраханским «Хазаром» (4:2), повторив результат поединка в первом круге. Таким образом, красно-белым удалось выйти на вторую позицию в турнирной таблице.

«Алмаз-АЛРОСА» благодаря серии удачно проведенных встреч расположился на первом месте, опережая идущий вторым «Спартак» на 4 очка, однако и спартаковцы, и «коммунисты» имеют один матч в запасе. Подопечные Владимира Проминского в минувшие выходные проиграли казанскому «Ядрану» (3:5) в перенесенном матче 9-го тура, но на следующий день сумели победить этого же соперника — 8:2.

Конференция «ВОСТОК»

Последний раунд противостояний на «Востоке» завершился стопроцентным результатом для лидеров конференции — команд ЗИК и БЛиК. ЗИК отметился победами над «Факелом-ГДУ», «ДЮСШ-Ямал» и «ГД Надым», БЛиК — над «КЕХУ Электрик», «Витязем ГТУ» и «Сигмой-К». Клуб из Екатеринбурга, вернувший себе лидерство в 7-м туре, опережает нефтеюганскую команду на одно очко.

— Говоря о промежуточных результатах, могу сказать, что БЛиК набрал хороший ход, — заявил игрок БЛиК Афган Рахманов. — Но в любом случае необходимо будет прибавить, потому что потеряли очки, которые нам сейчас очень пригодились бы. Частенько теряем очки в концовке матчей, когда результат вроде уже у нас в кармане. В составе нашей команды сейчас есть травмированные игроки, что немного осложняет наше положение. Но мы продолжаем работать над ключевыми игровыми и тактическими моментами, чтобы прибавить на дистанции.

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Прокуратура заинтересовалась делом Крушельницкого
Два клуба ФНЛ сыграют в полуфинале Кубка России по футболу
«Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив на 3-й добавленной минуте
В УЕФА рассказали об изменении формата Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» Тихонова в Кубке России
ВАДА опровергло информацию о запрете турниров на территории РФ
Черчесов предложил включить допинг-офицеров в заявку сборной РФ
Спорт-Экспресс
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
MWC 2018: ASUS представляет безрамочный Zenfone 5 Lite с 4 камерами Смартфон с 4 камерами. На что он способен?
Кино
Участники «Голоса. Дети» успокаивали жену Прилучного на съемках Агата Муцениеце рассказала, что во время записи шоу волновалась не меньше, чем сами конкурсанты
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Кейт Миддлтон показала заметно округлившийся живот Жена принца Уильяма находится на последних месяцах беременности.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь