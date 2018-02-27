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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

Два лидера футзального «Кайрата» пропустят Кубок Еременко-2018

Алматинский футзальный «Кайрат» прибыл в российский город Щелково, где пройдет пятый розыгрыш Кубка Еременко, информирует пресс-служба клуба.

Из-за травм турнир пропустят два лидера алматинцев Даурен Нургожин и Чингиз Есенаманов. В тоже время в расположение команды прибыл игрок «Жетысу» Биржан Оразов, права на которого принадлежат «Кайрату».

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Состав «Кайрата» на Кубок Еременко-2018:

Вратари: Игита, Дуду;.

Полевые игроки: Алешандре, Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов, Михаил Першин, Биржан Оразов, Эдуардо, Тайнан, Тайеби, Даниэль, Лео, Дуглас.

Отметим, что Кубок Еременко-2018 пройдет с 27 февраля по 2 марта. В нем помимо «Кайрата» выступят российские КПРФ и «Норильский никель», а также латвийский «Никарс».

«Никарс» и «Кайрат» выступали во всех сезонах турнира, а КПРФ и «Норильский никель» сыграют во второй раз. Команды сыграют друг с другом в один круг и выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков.

Расписание матчей на Кубке Еременко-2018 (время Астаны):

27 февраля.

МФК «Никарс» — МФК КПРФ — 20:00.

АФК «Кайрат» — «Норильский никель» — 23:00.

28 февраля.

МФК КПРФ — МФК «Норильский никель» — 20:00.

МФК «Никарс» — АФК «Кайрат» — 23:00.

2 марта.

МФК «Норильский никель» — МФК «Никарс» — 19:00.

МФК КПРФ — АФК «Кайрат» — 22:00.

Все розыгрыши Кубка Еременко:

2014 год, Алматы. 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Синара» (Россия); 3 место — «Газпром-Югра» (Россия).

2015 год, Тюмень — Екатеринбург: 1 место — «Синара» (Россия); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Кайрат» (Казахстан).

2016 год, Алматы: 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Синара» (Россия).

2017 год, Климовск — Троицк: 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Сибиряк» (Россия); 3 место — КПРФ (Россия).

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