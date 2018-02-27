Два лидера футзального «Кайрата» пропустят Кубок Еременко-2018
Алматинский футзальный «Кайрат» прибыл в российский город Щелково, где пройдет пятый розыгрыш Кубка Еременко, информирует
Алматинский футзальный «Кайрат» прибыл в российский город Щелково, где пройдет пятый розыгрыш Кубка Еременко, информирует
Состав «Кайрата» на Кубок Еременко-2018:
Вратари: Игита, Дуду;.
Полевые игроки: Алешандре, Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов, Михаил Першин, Биржан Оразов, Эдуардо, Тайнан, Тайеби, Даниэль, Лео, Дуглас.
Отметим, что Кубок Еременко-2018 пройдет с 27 февраля по 2 марта. В нем помимо «Кайрата» выступят российские КПРФ и «Норильский никель», а также латвийский «Никарс».
«Никарс» и «Кайрат» выступали во всех сезонах турнира, а КПРФ и «Норильский никель» сыграют во второй раз. Команды сыграют друг с другом в один круг и выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков.
Расписание матчей на Кубке Еременко-2018 (время Астаны):
27 февраля.
МФК «Никарс» — МФК КПРФ — 20:00.
АФК «Кайрат» — «Норильский никель» — 23:00.
28 февраля.
МФК КПРФ — МФК «Норильский никель» — 20:00.
МФК «Никарс» — АФК «Кайрат» — 23:00.
2 марта.
МФК «Норильский никель» — МФК «Никарс» — 19:00.
МФК КПРФ — АФК «Кайрат» — 22:00.
Все розыгрыши Кубка Еременко:
2014 год, Алматы. 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Синара» (Россия); 3 место — «Газпром-Югра» (Россия).
2015 год, Тюмень — Екатеринбург: 1 место — «Синара» (Россия); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Кайрат» (Казахстан).
2016 год, Алматы: 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Тюмень» (Россия); 3 место — «Синара» (Россия).
2017 год, Климовск — Троицк: 1 место — «Кайрат» (Казахстан); 2 место — «Сибиряк» (Россия); 3 место — КПРФ (Россия).