«Тюмень» вспомнила о лидерстве и победила
Каникулы российского футзала закончились, и видно, что участники суперлиги провели их в напряженном трудовом ритме.
Каникулы российского футзала закончились, и видно, что участники суперлиги провели их в напряженном трудовом ритме.
Провалил матч после Euro-2018 только «Политех» («Дину» по известным причинам в расчет не берем).
В Екатеринбурге сошлись борцы за нынешнюю третью позицию в таблице «Синара» и «Сибиряк», и к концу этого интереснейшего поединка новосибирцы сумели повернуть фортуну лицом к себе, а заодно и сменить уральцев в лидирующей тройке.
— Соперник большую часть времени атаковал, и нашим делом было строго сыграть в обороне, — комментировал итог встречи главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич. — Присутствовала сумасшедшая самоотдача. Отмечу уверенную игру нашего вратаря Густаво. Не скажу, что с нашей стороны игра была яркая, но мы взрывались и забивали голы в нужные моменты. Была и доля везения — три раза мяч попадал нам в штангу. Но эту удачу нужно было заслужить.
— Игра была примерно равная, — поделился своим мнением наставник «Синары» Алексей Мохов. — Мы проиграли в первую очередь
«Тюмень» в Сыктывкаре вспомнила о своем лидерстве в чемпионате, лишь дав сопернику фору в три гола. И тут сказалось индивидуальное мастерство тюменских футболистов. На 41-й минуте бронзовый призер Еuro-2018 Сергей Абрамович забил великолепный гол — ножницами в падении через себя, вдохновив своих партнеров на победный результат.
— Нас предупреждали, что «Генерация» при своих болельщиках будет бежать, рвать, — рассказывал он по окончании матча. — А мы вначале не могли сыграться, сказался длительный перерыв. Но успокоились, начали вспоминать все свои навыки и заслужили эту победу.
Остался в целом доволен ходом матча и главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин.
— Добившись убедительного преимущества в счете, мы немного психологически недоработали, — считает он. — Наверно, можно было
С приходом Темура Алекберова от «Ухты» резонно ожидать прогресса, и он уже заметен. Проигрывая в гостях глазовскому «Прогрессу», ухтинцы сумели добиться ничейного результата.
— Любой положительный результат для нас — шаг вперед, — уверен Алекберов. — Особенно если вытащили матч, проигрывая 1:3. Мы довольны, что футболисты не сломались, терпели.
«Норильский никель», на удивление, легко уже в первом тайме повел против «Политеха» 6:0 и второй фактически доигрывал.
— Это одна из лучших наших игр, — подчеркнул главный тренер «Никеля» Александр Соколов. — Отмечу заряженность, с которой ребята вышли с первой секунды. Практически все единоборства мы выиграли. Реализация была на хорошем уровне.
— Первый тайм мы вчистую проиграли, — признал наставник петербуржцев Станислав Ларионов. — Второй и третий голы выбили нас из колеи. Причем не всех, а только полкоманды, которой нам и не хватило.
«Газпром-Югру» перед матчем в Смоленске усилил
— Несмотря на победу, второй тайм был отвратительным, — не скрывал неудовлетворения бразильский наставник югорчан. — Меня не устроило, с каким настроем мы вышли на второй тайм, который проиграли, могли вообще потерять очки. Нужно не думать о своем имени и достижениях, а полностью отдаваться конкретной игре.
А вот у Нандо настроение было прямо противоположным.
— Я счастлив вернуться в Россию, в одну из сильнейших команд на мировой арене, — не скрывал эмоций бразилец.
Дина — КПРФ — 1:11 (Штибегов, 21 — Сирило, 3. Крылов, 11, в свои ворота. Багиров, 5, 45. Понкратов, 6, 22. Кручинин, 13, 41. Денисов, 29. Шакиров, 32. Симаков, 41).
Норильский никель — Политех — 7:2 (Сытин, 7, 12, с 6-метрового. Канивец, 8. Кутузов, 16. Гибадуллин, 19. Сучилин, 20, 49 — Заболонков, 44. Кузенок, 46).
Синара — Сибиряк — 1:3 (Шистеров, 24 — Н. Плахов, 12, 39. Сими Сайотти, 44).
Новая генерация — Тюмень — 4:6 (Обжорин, 4, 8, 47. Катанэ, 7 — Милованов, 22. Антошкин, 24. Мишарин, 37. Абрамович, 41, 50. Крыкун, 43).
Прогресс — Ухта — 3:3 (Будин, 4. Оппер, 10. Овсянников, 24 — Волков, 14, 32. Зотов, 31).
Автодор —