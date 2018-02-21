«Тюмень» вспомнила о лидерстве и победила

Источник: Спорт-Экспресс

Провалил матч после Euro-2018 только «Политех» («Дину» по известным причинам в расчет не берем).

В Екатеринбурге сошлись борцы за нынешнюю третью позицию в таблице «Синара» и «Сибиряк», и к концу этого интереснейшего поединка новосибирцы сумели повернуть фортуну лицом к себе, а заодно и сменить уральцев в лидирующей тройке.

— Соперник большую часть времени атаковал, и нашим делом было строго сыграть в обороне, — комментировал итог встречи главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич. — Присутствовала сумасшедшая самоотдача. Отмечу уверенную игру нашего вратаря Густаво. Не скажу, что с нашей стороны игра была яркая, но мы взрывались и забивали голы в нужные моменты. Была и доля везения — три раза мяч попадал нам в штангу. Но эту удачу нужно было заслужить.

— Игра была примерно равная, — поделился своим мнением наставник «Синары» Алексей Мохов. — Мы проиграли в первую очередь из-за несоблюдения дисциплины, приведшего ко второму и третьему голам.

«Тюмень» в Сыктывкаре вспомнила о своем лидерстве в чемпионате, лишь дав сопернику фору в три гола. И тут сказалось индивидуальное мастерство тюменских футболистов. На 41-й минуте бронзовый призер Еuro-2018 Сергей Абрамович забил великолепный гол — ножницами в падении через себя, вдохновив своих партнеров на победный результат.

— Нас предупреждали, что «Генерация» при своих болельщиках будет бежать, рвать, — рассказывал он по окончании матча. — А мы вначале не могли сыграться, сказался длительный перерыв. Но успокоились, начали вспоминать все свои навыки и заслужили эту победу.

Остался в целом доволен ходом матча и главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин.

— Добившись убедительного преимущества в счете, мы немного психологически недоработали, — считает он. — Наверно, можно было что-то и тактически поменять. К ребятам никаких претензий. Игра, безусловно, нам на пользу.

С приходом Темура Алекберова от «Ухты» резонно ожидать прогресса, и он уже заметен. Проигрывая в гостях глазовскому «Прогрессу», ухтинцы сумели добиться ничейного результата.

— Любой положительный результат для нас — шаг вперед, — уверен Алекберов. — Особенно если вытащили матч, проигрывая 1:3. Мы довольны, что футболисты не сломались, терпели.

«Норильский никель», на удивление, легко уже в первом тайме повел против «Политеха» 6:0 и второй фактически доигрывал.

— Это одна из лучших наших игр, — подчеркнул главный тренер «Никеля» Александр Соколов. — Отмечу заряженность, с которой ребята вышли с первой секунды. Практически все единоборства мы выиграли. Реализация была на хорошем уровне.

— Первый тайм мы вчистую проиграли, — признал наставник петербуржцев Станислав Ларионов. — Второй и третий голы выбили нас из колеи. Причем не всех, а только полкоманды, которой нам и не хватило.

«Газпром-Югру» перед матчем в Смоленске усилил экс-динамовец Нандо, но победа над «Автодором» далась подопечным Кака сверхтяжело.

— Несмотря на победу, второй тайм был отвратительным, — не скрывал неудовлетворения бразильский наставник югорчан. — Меня не устроило, с каким настроем мы вышли на второй тайм, который проиграли, могли вообще потерять очки. Нужно не думать о своем имени и достижениях, а полностью отдаваться конкретной игре.

А вот у Нандо настроение было прямо противоположным.

— Я счастлив вернуться в Россию, в одну из сильнейших команд на мировой арене, — не скрывал эмоций бразилец.

Дина — КПРФ — 1:11 (Штибегов, 21 — Сирило, 3. Крылов, 11, в свои ворота. Багиров, 5, 45. Понкратов, 6, 22. Кручинин, 13, 41. Денисов, 29. Шакиров, 32. Симаков, 41).

Норильский никель — Политех — 7:2 (Сытин, 7, 12, с 6-метрового. Канивец, 8. Кутузов, 16. Гибадуллин, 19. Сучилин, 20, 49 — Заболонков, 44. Кузенок, 46).

Синара — Сибиряк — 1:3 (Шистеров, 24 — Н. Плахов, 12, 39. Сими Сайотти, 44).

Новая генерация — Тюмень — 4:6 (Обжорин, 4, 8, 47. Катанэ, 7 — Милованов, 22. Антошкин, 24. Мишарин, 37. Абрамович, 41, 50. Крыкун, 43).

Прогресс — Ухта — 3:3 (Будин, 4. Оппер, 10. Овсянников, 24 — Волков, 14, 32. Зотов, 31).

Автодор — Газпром-Югра — 2:3 (А. Плахов, 27. А. Давыдов, 50 — Лысков, 6. Катата, 16, 42).