Дебютантки не подвели
Товарищеские матчи российской сборной в Иране стали доброй традицией и хорошей пробой сил перед ответственными официальными соревнованиями.
Товарищеские матчи российской сборной в Иране стали доброй традицией и хорошей пробой сил перед ответственными официальными соревнованиями.
17 февраля. Иран — Россия — 2:1 (Ширбеиги, 18. Камали, 38 — Назарова, 2).
18 февраля. Иран — Россия — 3:4 (Арезу, 5, с 6-метрового, 36. Гхолами, 6 — Лебедева, 11, 18. Ефипова, 39, 40).
Вот и старший тренер женской сборной России Евгений Кузьмин решил поэкспериментировать на фоне возросшего мастерства иранских футболисток и на очередные матчи включил в состав группу дебютанток. Отметим сразу — они не подвели.
Статистика встреч женских команд России и Ирана до нынешних матчей была впечатляющей: 17 побед сборной России, 4 ничьи и лишь одно поражение. Но очередной матч последнюю цифру удвоил.
Хотя
— Я выносила мяч подальше от своих ворот, чтобы отвести угрозу, а получилось так, что попала в чужие, и соперница оказалась не готова к приему мяча, — скромничала дебютантка российской сборной. — Не могу сказать, что в этом есть
Однако дальнейший ход матча показал, что иранки здорово освоили прессинг и взяли нашу команду буквально в ежовые рукавицы. Они вскоре сравняли счет, и в целом матч проходил в равной борьбе. Но ближе к концу удача улыбнулась уже хозяйкам площадки.
— Мой дебют не удался, — переживала Назарова. — Я пропустила обидный второй гол и подвела команду, хотя могла бы выручить.
— Мы приехали в Иран экспериментальным составом, многие опытные игроки остались дома, — объясняла лучший на сегодняшний день бомбардир чемпионата России Лиана Юхаева, отмечавшая 17 февраля день рождения. — Понимали, что нужно делать, но не получалось. Мне очень хотелось выиграть, забить, и предпосылки для этого были. Но проигрыш стоит забыть и жить завтрашним днем.
Второй поединок стал едва ли не самым драматичным в истории встреч наших с иранками. При достаточно равной игре сборная России к 6-й минуте уже уступала — 0:2.
Наши взвинтили темп, и к перерыву Виктория Лебедева двумя точными ударами сравняла счет. Российская команда могла выйти вперед, но еще одна дебютантка Алина Ефипова не сумела реализовать 10-метровый.
После перерыва сборная России доминировала, создала массу голевых моментов, но с реализацией у нее не заладилось. А иранки отлично использовали угловой и вновь повели в счете.
После
— Для всех нас мой решающий гол — долгожданный, — комментировала свою удачу Ефипова. — Хотя по мне — обычный гол, отработали до конца и получили заслуженную награду от фортуны. Голова уже практически не работала, отдали очень много сил, доигрывать пришлось на автомате. У нас был план больше бить по воротам, но соперник не дремал, закрывал линию атаки. В этом конкретном случае разыграли «стандарт» под удар, другого выхода не было.
— Иногда приходилось сложно, поскольку пришли новые игроки, — рассуждала капитан сборной России Ксения Олькова. — Но мы остаемся одной командой и всегда готовы поддержать друг друга. Первый матч сложился не очень удачно для нас, а во втором изменили рисунок игры, и это дало свои плоды.
В первой встрече мы хотели проявить себя по полной, а иногда, если слишком сильно хочешь, есть риск перегореть. Сбились на игру Ирана и немножко не успевали за соперницами. Но прошел разбор матча, мы получили свое. Разумеется, у нас есть честь, которую надо отстаивать. Нужно было выложиться не на сто процентов, а на сто двадцать. А после двух пропущенных голов и вовсе на двести. Сумели найти в себе силы, собраться и вытащить игру на зубах.
Все девочки большие молодцы, было очень приятно поработать в этой команде. Хотела бы поблагодарить тренерский штаб, медицинский и административный персонал за отличные сборы и плодотворный выезд. Нам эти игры пойдут на пользу для подготовки к новым турнирам.
Нам всегда очень приятно играть в Иране. Мы относимся с уважением к местной культуре и очень ценим доброту, которую проявляют к нам иранцы — очень дружелюбный народ.
В составе сборной России выступали: вратари Линда Суханова («Аврора» Санкт-Петербург), Ирина Назарова («Снежана-Котельники» Московская обл.), полевые игроки Виктория Лебедева, Анастасия Дурандина, Елизавета Никитина, Лиана Юхаева (все — «Аврора»), Ксения Олькова, Ольга Тигина (обе — «Лагуна» Пенза), Алина Ефипова, Анастасия Ефимова (обе — «Снежана-Котельники»), Дина Данилова («МосПолитех» Москва), Залия Газимова (УрФУ Екатеринбург), Анастасия Марченко (ОрелГУ Орел).