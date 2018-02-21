Дебютантки не подвели

Источник: Спорт-Экспресс

17 февраля. Иран — Россия — 2:1 (Ширбеиги, 18. Камали, 38 — Назарова, 2).

18 февраля. Иран — Россия — 3:4 (Арезу, 5, с 6-метрового, 36. Гхолами, 6 — Лебедева, 11, 18. Ефипова, 39, 40).

Вот и старший тренер женской сборной России Евгений Кузьмин решил поэкспериментировать на фоне возросшего мастерства иранских футболисток и на очередные матчи включил в состав группу дебютанток. Отметим сразу — они не подвели.

Статистика встреч женских команд России и Ирана до нынешних матчей была впечатляющей: 17 побед сборной России, 4 ничьи и лишь одно поражение. Но очередной матч последнюю цифру удвоил.

Хотя началось-то все с удара через всю площадку нашего вратаря Ирины Назаровой, оказавшегося неожиданным для ее иранской коллеги.

— Я выносила мяч подальше от своих ворот, чтобы отвести угрозу, а получилось так, что попала в чужие, и соперница оказалась не готова к приему мяча, — скромничала дебютантка российской сборной. — Не могу сказать, что в этом есть что-то необычное, просто сопутствовала удача.

Однако дальнейший ход матча показал, что иранки здорово освоили прессинг и взяли нашу команду буквально в ежовые рукавицы. Они вскоре сравняли счет, и в целом матч проходил в равной борьбе. Но ближе к концу удача улыбнулась уже хозяйкам площадки.

— Мой дебют не удался, — переживала Назарова. — Я пропустила обидный второй гол и подвела команду, хотя могла бы выручить.

— Мы приехали в Иран экспериментальным составом, многие опытные игроки остались дома, — объясняла лучший на сегодняшний день бомбардир чемпионата России Лиана Юхаева, отмечавшая 17 февраля день рождения. — Понимали, что нужно делать, но не получалось. Мне очень хотелось выиграть, забить, и предпосылки для этого были. Но проигрыш стоит забыть и жить завтрашним днем.

Второй поединок стал едва ли не самым драматичным в истории встреч наших с иранками. При достаточно равной игре сборная России к 6-й минуте уже уступала — 0:2.

Наши взвинтили темп, и к перерыву Виктория Лебедева двумя точными ударами сравняла счет. Российская команда могла выйти вперед, но еще одна дебютантка Алина Ефипова не сумела реализовать 10-метровый.

После перерыва сборная России доминировала, создала массу голевых моментов, но с реализацией у нее не заладилось. А иранки отлично использовали угловой и вновь повели в счете.

После тайм-аута, взятого Евгением Кузьминым, сборная России усилила давление на оборону соперниц, и Ефипова реабилитировала себя, мощным ударом послав третий мяч под перекладину иранских ворот. А когда до финальной сирены оставалось 6 секунд, она же, приняв передачу с углового, хладнокровно поразила «девятку» ворот сборной Ирана. 4:3 — победа сборной России.

— Для всех нас мой решающий гол — долгожданный, — комментировала свою удачу Ефипова. — Хотя по мне — обычный гол, отработали до конца и получили заслуженную награду от фортуны. Голова уже практически не работала, отдали очень много сил, доигрывать пришлось на автомате. У нас был план больше бить по воротам, но соперник не дремал, закрывал линию атаки. В этом конкретном случае разыграли «стандарт» под удар, другого выхода не было.

— Иногда приходилось сложно, поскольку пришли новые игроки, — рассуждала капитан сборной России Ксения Олькова. — Но мы остаемся одной командой и всегда готовы поддержать друг друга. Первый матч сложился не очень удачно для нас, а во втором изменили рисунок игры, и это дало свои плоды.

В первой встрече мы хотели проявить себя по полной, а иногда, если слишком сильно хочешь, есть риск перегореть. Сбились на игру Ирана и не­множко не успевали за соперницами. Но прошел разбор матча, мы получили свое. Разумеется, у нас есть честь, которую надо отстаивать. Нужно было выложиться не на сто процентов, а на сто двадцать. А после двух пропущенных голов и вовсе на двести. Сумели найти в себе силы, собраться и вытащить игру на зубах.

Все девочки большие молодцы, было очень приятно поработать в этой команде. Хотела бы поблагодарить тренерский штаб, медицинский и административный персонал за отличные сборы и плодотворный выезд. Нам эти игры пойдут на пользу для подготовки к новым турнирам.

Нам всегда очень приятно играть в Иране. Мы относимся с уважением к местной культуре и очень ценим доброту, которую проявляют к нам иранцы — очень дружелюбный народ.