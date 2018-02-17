После выхода в полуфинал Олимпиады хоккеистки сборной России вспоминали слова Ильи Ковальчука о том, что у них «все не как у людей».
Казахстан поднялся на пятое место в европейском рейтинге
Сборная Казахстана улучшила свою позицию на одну строчку.
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Сборная Казахстана улучшила свою позицию на одну строчку.
Сборная Казахстана по футзалу в обновленном европейском рейтинге расположилась на пятой строчке, сообщает Prosports.kz.
Подопечные Какау набрали 1532 очка и поднялись на одну строчку в рейтинге по сравнению с прошлым годом.
Лидером же рейтинг является сборная Испании (1807). Следом расположилась команда России (1700), а тройку лучших замкнули игроки из Португалии (1692).
Напомним, что в мировом рейтинг сборная Казахстана на данный момент занимает восьмую строчку.
ТОП-10 европейского рейтинга:
1. Испания.
2. Россия.
3. Португалия.
4. Италия.
5. Казахстан.
6. Азербайджан.
7. Хорватия.
8. Словения.
9. Сербия.
10. Чехия.