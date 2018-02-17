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08:43 (мск), источник: Prosports.kz

Казахстан поднялся на пятое место в европейском рейтинге

Сборная Казахстана улучшила свою позицию на одну строчку.

Источник: Prosports.kz

Сборная Казахстана по футзалу в обновленном европейском рейтинге расположилась на пятой строчке, сообщает Prosports.kz.

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Подопечные Какау набрали 1532 очка и поднялись на одну строчку в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Лидером же рейтинг является сборная Испании (1807). Следом расположилась команда России (1700), а тройку лучших замкнули игроки из Португалии (1692).

Напомним, что в мировом рейтинг сборная Казахстана на данный момент занимает восьмую строчку.

ТОП-10 европейского рейтинга:

1. Испания.

2. Россия.

3. Португалия.

4. Италия.

5. Казахстан.

6. Азербайджан.

7. Хорватия.

8. Словения.

9. Сербия.

10. Чехия.

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