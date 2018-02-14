Шокотерапия, или кто может заменить Какау в «Кайрате» и сборной Казахстана по футзалу

Какау после победы своих подопечных над Сербией (3:1) в четвертьфинале чемпионата Европы-2018 по футзалу в словенской Любляне объявил об уходе из сборной Казахстана и «Кайрата». Решение достаточно неожиданное, но к нему нужно отнестись с пониманием, так как бразильский специалист нуждается в творческом перерыве. В общем, летом алматинский клуб определится с новым тренером, который не исключено в дальнейшем возглавит национальную команду. О возможных преемниках Какау рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Марко Антонио Ангуло Лопес

В начале января 50-летний испанец был назначен тренером-консультантом футзального «Кайрата». Есть вероятность, что именно он сменит Какау у руля алматинского клуба и сборной. Все-таки имеет опыт самостоятельной работы в разных клубах. Успешно трудился в венгерской команде «Дьер», которую несколько раз приводил к победам в чемпионате и Кубке страны. И, кстати, стал самым успешным тренером в истории «Дьера».

Ангуло, как говорится, уже влился в работу в «Кайрате» и готов его принять в качестве главного тренера. Вариант с его назначением более реальный, чем приход другого специалиста. Но все же рассмотрим и другие кандидатуры.

Дуда

Это имя в европейском футзале. Бразилец, думается, нашел бы общий язык со своими соотечественниками в «Кайрате», тем более их там большое количество. Другое дело, захочет ли он покидать чемпионат Испании, где довольно удачно тренирует «Эль Посо» на протяжении 18 лет. Команда под его руководством четыре раза выигрывала чемпионство (2005−2006, 2006−2007, 2008−2009, 2009−2010), завоевывала Кубок Испании (2003, 2008, 2010), Копа дель Рей (2015−2016, 2016−2017) и Суперкубок Испании (2006, 2009, 2012, 2014, 2016).

Ну, и не будем забывать, что испанский чемпионат намного сильнее и зрелищнее, чем казахстанский. Там страсти кипят, будь здоров! Команды бьются не только на площадке, но и за пределами. Периодически в кулачные бои вступают также тренеры, в том числе и Дуда. Неуместно даже сравнивать чемпионаты.

Если Дуда и надумает переходить в «Кайрат», то при поступлении предложения о долгосрочном контракте с хорошими финансовыми условиями. Алматины способны пойти на это, средств у них достаточно. Вот только ли резонно идти на такие затраты, если под боком сидит Марко Лопес?

Шоко

Многие его помнят по выступлениям за «Кайрат» в 2003—2005 годах. Он был одним из первых в Казахстане бразильцев, который помог алматинцам в сезоне-2003/2004 выиграть второй чемпионский титул. Тогда зритель ходил на футзал благодаря его феноменальной игре. Как-никак до переезда в Алматы поиграл за один из известнейших испанских клубов — «Бумеранг Интервью», а также «Норильский Никель», гремевший в начале 2000-х в России. Кроме того, в 1996 году в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира, а еще был победителем Кубка Америки (1997, 1998) и неоднократным чемпионом бразильской лиги.

Правда, в алматинском клубе с ним намучились. Слишком капризным был игроком, особенно в быту. После «Кайрата», который покинул весной 2005 года, еще два сезона поиграл за итальянский «Наполи Баррезе» и бразильские команды «Салту-ду-Жакуи», «Нойва-ду-Мар».

С 2015 года тренирует бразильский «Санта-Крузенсе».

С переходом на тренерскую работу Шоко, наверняка, остепенился и не отказался бы от возможности возглавить «Кайрат», ставший за эти годы узнаваемым клубом в Европе. Тут уже многое зависит от позиции самих алматинцев.

Жоао Карлос Барбоза

Бразилец работал в «Кайрате» с 2008-го по февраль 2013 года. С ним алматинцы дважды выиграли бронзовые медали Кубка УЕФА. Надо сказать, что при нем началось становление «Кайрата» в одно из грандов европейского футзала. При этом импульсивность и требовательность тренера очень подходили казахстанскому чемпиону. Тем не менее, в начале 2013 года он принял предложение возглавить «Сибиряк». Выбор на российский чемпионат пал неслучайно, так как он во всех отношениях был предпочтительным для специалиста, если брать во внимание общий уровень команд и игроков. Но Барбоза проработал в «Сибиряке» всего до июня, после чего вернулся на родину. Очевидно, сильно сожалел об уходе из «Кайрата», который в дальнейшем дважды завоевал Кубок УЕФА (2012/13, 2014/2015).

В декабре 2017 года Барбоза принял херсонский МФК «Продэксим», но данное обстоятельство навряд ли помешает ему сменить клубную прописку, если на него серьезные виды будет иметь «Кайрат». При всем уважении к украинскому клубу, возвращение в Казахстан, с точки зрения спортивных результатов, будет выигрышным для бразильского тренера.

Напомним, чемпионат Европы-2018 проходил с 30 января по 10 февраля в Любляне. «Золото» завоевала Португалия, победившая в финале Испанию, бронзовые награды достались России, оказавшейся сильнее Казахстана в матче за третье место. Лучшим игроком и бомбардиром турнира стал Рикардиньо, лучшим ассистентом — Дуглас Жуниор.

46-летний Какау объявил об уходе из сборной Казахстана в ходе Евро-2018. Ее он возглавил в 2013 году сразу после назначения в «Кайрат». В 2016 году национальная команда под его руководством выиграла бронзовые медали на дебютном чемпионате Европы, а затем впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.