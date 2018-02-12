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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан стал одной из самых результативных сборных на Евро-2018 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу заняла второе место в списке самых результативных команд на Евро-2018 в Словении, передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Какау забили 14 мячей. Самым результативным участником турнира стала Португалия — 23 гола. Третье место по этому показателю заняла Испания — 13 голов.

В то же время Казахстан вошел в пятерку самых пропускаемых команд, в ее пассиве девять мячей. Столько же голов пропустили Франция и Португалия. Самые «дырявые» обороны оказались у Испании и Азербайджана — по 12 пропущенных мячей.

При этом Испания — самая бьющая сборная на Евро (253 удара), на втором месте расположилась Россия (212), на третьем — Казахстан (206).

Кроме того, Казахстан оказался самым грубым участником чемпионата Европы. Больше всех фолил — 41 раз, а также заработал восемь предупреждений и одно удаление. Ни одна из других команд не получала красной карточки в Словении.

Напомним, чемпионат Европы-2018 проходил с 30 января по 10 февраля в Любляне. «Золото» завоевала Португалия, победившая в финале Испанию, бронзовые награды достались России, оказавшейся сильнее Казахстана в матче за третье место. Лучшим игроком и бомбардиром турнира стал Рикардиньо, лучшим ассистентом — Дуглас Жуниор.

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