Казахстан стал одной из самых результативных сборных на Евро-2018 по футзалу

Подопечные Какау забили 14 мячей. Самым результативным участником турнира стала Португалия — 23 гола. Третье место по этому показателю заняла Испания — 13 голов.

В то же время Казахстан вошел в пятерку самых пропускаемых команд, в ее пассиве девять мячей. Столько же голов пропустили Франция и Португалия. Самые «дырявые» обороны оказались у Испании и Азербайджана — по 12 пропущенных мячей.

При этом Испания — самая бьющая сборная на Евро (253 удара), на втором месте расположилась Россия (212), на третьем — Казахстан (206).

Кроме того, Казахстан оказался самым грубым участником чемпионата Европы. Больше всех фолил — 41 раз, а также заработал восемь предупреждений и одно удаление. Ни одна из других команд не получала красной карточки в Словении.