Чишкала: Сборную России по мини-футболу в матчах ЧЕ подводила реализация

«Ехали с задачей завоевать золото, но не смогли ее выполнить. Играли весь чемпионат нормально, создавали моменты, не получалось их реализовывать. Сейчас тяжело забивать всем командам, в целом качеством игры команды на турнире скорее доволен. Самое главное — мы все старались», — отметил Чишкала.

В концовке полуфинального матча со сборной Португалии арбитры оставили без внимания падение российского футболиста в штрафной площади и игру рукой за пределами штрафной вратаря португальцев. «Не думаю, что была какая-то предвзятость, наоборот, уверен, что это человеческие ошибки. Всю игру судьи работали достаточно адекватно, мне кажется, они просто побоялись свистнуть в тех моментах и взять на себя ответственность, — считает игрок. — Будем готовиться дальше к следующим турнирам, чтобы даже судьи не могли нам помешать», — заключил он.