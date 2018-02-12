Чишкала: Сборную России по мини-футболу в матчах ЧЕ подводила реализация
МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Сборная России показывала хорошую игру на протяжении всего чемпионата Европы по
МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Сборная России показывала хорошую игру на протяжении всего чемпионата Европы по
Турнир завершился 10 февраля победой сборной Португалии, обыгравшей в финале испанцев со счетом 3:2 в дополнительное время. Сборная России завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место команду Казахстана со счетом 1:0.
«Ехали с задачей завоевать золото, но не смогли ее выполнить. Играли весь чемпионат нормально, создавали моменты, не получалось их реализовывать. Сейчас тяжело забивать всем командам, в целом качеством игры команды на турнире скорее доволен. Самое главное — мы все старались», — отметил Чишкала.
В концовке полуфинального матча со сборной Португалии арбитры оставили без внимания падение российского футболиста в штрафной площади и игру рукой за пределами штрафной вратаря португальцев. «Не думаю, что была