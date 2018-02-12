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09:48 (мск), источник: ТАСС

Чишкала: Сборную России по мини-футболу в матчах ЧЕ подводила реализация

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Сборная России показывала хорошую игру на протяжении всего чемпионата Европы по мини-футболу в Словении, но команду подводила реализация моментов. Такое мнение ТАСС высказал игрок национальной команды Иван Чишкала.

Турнир завершился 10 февраля победой сборной Португалии, обыгравшей в финале испанцев со счетом 3:2 в дополнительное время. Сборная России завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место команду Казахстана со счетом 1:0.

«Ехали с задачей завоевать золото, но не смогли ее выполнить. Играли весь чемпионат нормально, создавали моменты, не получалось их реализовывать. Сейчас тяжело забивать всем командам, в целом качеством игры команды на турнире скорее доволен. Самое главное — мы все старались», — отметил Чишкала.

В концовке полуфинального матча со сборной Португалии арбитры оставили без внимания падение российского футболиста в штрафной площади и игру рукой за пределами штрафной вратаря португальцев. «Не думаю, что была какая-то предвзятость, наоборот, уверен, что это человеческие ошибки. Всю игру судьи работали достаточно адекватно, мне кажется, они просто побоялись свистнуть в тех моментах и взять на себя ответственность, — считает игрок. — Будем готовиться дальше к следующим турнирам, чтобы даже судьи не могли нам помешать», — заключил он.

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