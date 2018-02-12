Тренер: Россиянам на ЧЕ по мини-футболу не позволили соревноваться в честной борьбе

Сборная России в полуфинальном матче турнира, который завершился в субботу, уступила португальцам со счетом 2:3, а в матче за третье место обыграла команду Казахстана со счетом 1:0. И. о. президента Российского футбольного союза (РФС) и глава комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу Александр Алаев ранее заявил, что разочарован судейством матча с португальцами и намерен обсудить эту тему в УЕФА.

«Есть, конечно, разочарование, потому что все видели, что случилось, нас лишили возможности в честной борьбе выявить сильнейшего, — поделился впечатлениями от выступления команды Скорович. — Могу заметить одно: когда Россия играла в важных играх — полуфиналах и финалах чемпионатов мира и Европы — всегда были определенные [судейские] ошибки, тут стоит говорить о закономерности, а не о случайности». «Ребята молодцы, что смогли собраться на матч за третье место и завоевать бронзу. Мы прибавляли по ходу турнира, считаю, что были достойны как минимум играть в финале, а может, и выиграть», — в то же время отметил он.

Главный тренер отметил выросший уровень конкуренции на турнире. «Уровень всех команд очень высок, мини-футбол развивается. Те команды, которые были середняками и даже ниже, например, поляки и французы, сейчас очень серьезно подтянулись и конкурируют с лучшими. И в такой конкурентной борьбе мы добиваемся успеха, регулярно завоевываем медали», — сказал Скорович.

Сборная России выигрывала чемпионат Европы один раз — в 1999 году. Пять раз россияне становились серебряными призерами, в том числе трижды при тренере Скоровиче (2012, 2014 и 2016 годы). Бронзовые медали, завоеванные на прошедшем турнире, стали третьими для российской команды на чемпионатах Европы.