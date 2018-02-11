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13:17 (мск), источник: Prosports.kz

Игита и Дуглас — в символической сборной ЕВРО-2018!

Два игрока сборной Казахстана по футзалу и АФК «Кайрат» попали в символическую сборную ЕВРО-2018 по версии португальского сайта Zona Técnica Futsal, сообщает корреспондент Prosports.kz.

Источник: Prosports.kz

Пятерку лучших составили вратарь Игита (Казахстан), а также полевые игроки Дуглас (Казахстан), Пола (Испания), Рикардинью (Португалия) и Эдер Лима (Россия).

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Игита (Казахстан)

Голкипер сборной Казахстана во второй раз попал в символическую сборную ЕВРО. Он хорошо обезопасил ворота своей команды на групповом этапе, а затем стал одним из героев четвертьфинала против Сербии. В полуфинале Игита забил один из голов сборной Испании, сумев поразить ворота Пако Седано ударом с центрального круга.

Дуглас Джуниор (Казахстан)

Душа казахстанской обороны. Это, безусловно, игрок, который после Седано, Игиты и Заматарадзе, провел наибольшее количество минут на площадке. Он отдыхал всего по несколько секунд, но не чувствовал усталости и всегда мчался вперед. Очевидно, Дуглас — один из лучших игроков ЕВРО-2018.

Напомним, что сборная Казахстана по футзалу стартовала в чемпионате Европы-2018 с крупной победы над Польшей (5:1), а затем сыграла вничью с Россией (1:1), благодаря чему вышла в плей-офф с первого место в группе. В четвертьфинале команда Какау уверенно прошла Сербию (3:1), а в полуфинале Казахстан и Испания выдали один из лучших матчей в истории футзала — 4:4 в основное время, 5:5 в овер-тайме и 1:3 в пользу испанцев в серии пенальти. В матче за третье место Казахстан минимально уступил России (0:1).

В финале сборная Португалии одержала победу на Испанией (3:2) и впервые стала чемпионом Европы.

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