Игита и Дуглас — в символической сборной ЕВРО-2018!

Источник: Prosports.kz

Пятерку лучших составили вратарь Игита (Казахстан), а также полевые игроки Дуглас (Казахстан), Пола (Испания), Рикардинью (Португалия) и Эдер Лима (Россия).

Игита (Казахстан)

Голкипер сборной Казахстана во второй раз попал в символическую сборную ЕВРО. Он хорошо обезопасил ворота своей команды на групповом этапе, а затем стал одним из героев четвертьфинала против Сербии. В полуфинале Игита забил один из голов сборной Испании, сумев поразить ворота Пако Седано ударом с центрального круга.

Дуглас Джуниор (Казахстан)

Душа казахстанской обороны. Это, безусловно, игрок, который после Седано, Игиты и Заматарадзе, провел наибольшее количество минут на площадке. Он отдыхал всего по несколько секунд, но не чувствовал усталости и всегда мчался вперед. Очевидно, Дуглас — один из лучших игроков ЕВРО-2018.

Напомним, что сборная Казахстана по футзалу стартовала в чемпионате Европы-2018 с крупной победы над Польшей (5:1), а затем сыграла вничью с Россией (1:1), благодаря чему вышла в плей-офф с первого место в группе. В четвертьфинале команда Какау уверенно прошла Сербию (3:1), а в полуфинале Казахстан и Испания выдали один из лучших матчей в истории футзала — 4:4 в основное время, 5:5 в овер-тайме и 1:3 в пользу испанцев в серии пенальти. В матче за третье место Казахстан минимально уступил России (0:1).