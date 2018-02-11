Игита и Дуглас — в символической сборной ЕВРО-2018!
Два игрока сборной Казахстана по футзалу и АФК «Кайрат» попали в символическую сборную ЕВРО-2018 по версии португальского сайта Zona Técnica Futsal, сообщает корреспондент Prosports.kz.
Два игрока сборной Казахстана по футзалу и АФК «Кайрат» попали в символическую сборную ЕВРО-2018 по версии португальского сайта Zona Técnica Futsal, сообщает корреспондент Prosports.kz.
Пятерку лучших составили вратарь Игита (Казахстан), а также полевые игроки Дуглас (Казахстан), Пола (Испания), Рикардинью (Португалия) и Эдер Лима (Россия).
Игита (Казахстан)
Голкипер сборной Казахстана во второй раз попал в символическую сборную ЕВРО. Он хорошо обезопасил ворота своей команды на групповом этапе, а затем стал одним из героев четвертьфинала против Сербии. В полуфинале Игита забил один из голов сборной Испании, сумев поразить ворота Пако Седано ударом с центрального круга.
Дуглас Джуниор (Казахстан)
Душа казахстанской обороны. Это, безусловно, игрок, который после Седано, Игиты и Заматарадзе, провел наибольшее количество минут на площадке. Он отдыхал всего по несколько секунд, но не чувствовал усталости и всегда мчался вперед. Очевидно, Дуглас — один из лучших игроков ЕВРО-2018.
Напомним, что сборная Казахстана по футзалу стартовала в чемпионате Европы-2018 с крупной победы над Польшей (5:1), а затем сыграла вничью с Россией (1:1), благодаря чему вышла в
В финале сборная Португалии одержала победу на Испанией (3:2) и впервые стала чемпионом Европы.