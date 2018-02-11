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10:18 (мск), источник: ТАСС

Алаев: ЧЕ по мини-футболу был организован на высоком уровне, расстроило только судейство

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Чемпионат Европы по мини-футболу в Любляне был организован на самом высоком уровне, вопросы остались только по судейству. Об этом ТАСС заявил и. о. президента Российского футбольного союза (РФС), глава комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу Александр Алаев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Чемпионат Европы завершился в ночь на воскресенье финальным матчем сборных Испании и Португалии (3:2). Бронзу завоевала сборная России, которая в матче за третье место оказалась сильнее команды Казахстана (1:0).

«Турнир великолепный, организован на самом высоком уровне — современная арена, высокая посещаемость, очень хорошая “картинка”. Хочется сказать большое спасибо городу и УЕФА за его организацию», — подвел итоги Алаев.

Собеседник ТАСС отметил, что сделает все, чтобы уровень судейства по сравнению с турниром в дальнейшем вырос.

«Безусловно, судейство в [полуфинальном] матче [россиян] с португальцами (2:3) оставило отпечаток, мы очень сильно разочарованы решениями судей в конце игры. Я уже обсуждал эту тему с УЕФА, с организаторами турнира. Такое не должно повторяться. Мы должны делать все, чтобы судейство соответствовало уровню организации турнира», — заявил он.

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