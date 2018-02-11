Алаев: ЧЕ по мини-футболу был организован на высоком уровне, расстроило только судейство
МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Чемпионат Европы по
МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Чемпионат Европы по
Чемпионат Европы завершился в ночь на воскресенье финальным матчем сборных Испании и Португалии (3:2). Бронзу завоевала сборная России, которая в матче за третье место оказалась сильнее команды Казахстана (1:0).
«Турнир великолепный, организован на самом высоком уровне — современная арена, высокая посещаемость, очень хорошая “картинка”. Хочется сказать большое спасибо городу и УЕФА за его организацию», — подвел итоги Алаев.
Собеседник ТАСС отметил, что сделает все, чтобы уровень судейства по сравнению с турниром в дальнейшем вырос.
«Безусловно, судейство в [полуфинальном] матче [россиян] с португальцами (2:3) оставило отпечаток, мы очень сильно разочарованы решениями судей в конце игры. Я уже обсуждал эту тему с УЕФА, с организаторами турнира. Такое не должно повторяться. Мы должны делать все, чтобы судейство соответствовало уровню организации турнира», — заявил он.