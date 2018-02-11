Алаев: ЧЕ по мини-футболу был организован на высоком уровне, расстроило только судейство

Источник: ИТАР-ТАСС

Чемпионат Европы завершился в ночь на воскресенье финальным матчем сборных Испании и Португалии (3:2). Бронзу завоевала сборная России, которая в матче за третье место оказалась сильнее команды Казахстана (1:0).

«Турнир великолепный, организован на самом высоком уровне — современная арена, высокая посещаемость, очень хорошая “картинка”. Хочется сказать большое спасибо городу и УЕФА за его организацию», — подвел итоги Алаев.

Собеседник ТАСС отметил, что сделает все, чтобы уровень судейства по сравнению с турниром в дальнейшем вырос.