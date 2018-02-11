Испания после тяжелой победы над Казахстаном проиграла Португалии в финале Евро-2018 по футзалу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Звезда сериала «Во все тяжкие» впервые стал отцом
Скандальный миллионер Стерлигов необычно ищет секретаршу
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Жирона
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
15:00
Хаддерсфилд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Труа
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:15
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
10.02
Реал5
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
10.02
Наполи4
Лацио1
Футбол. Зарубежный
10.02
Генгам0
Кан0
Футбол. Зарубежный
10.02
Дижон3
Ницца2
Футбол. Зарубежный
10.02
Бордо3
Амьен2
Футбол. Зарубежный
10.02
Анже0
Монако4
Футбол. Зарубежный
10.02
Метц0
Монпелье1
Все события
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
Как турки гоняют американский спецназ по сирийской пустыне - СМИ
Американская ракета Falcon обошла РФ - СМИ
Фоторепортажи
5Покер Агуэро, хет-трик Роналду и другие события выходных
12Дом спорта России в Корее. Как это выглядит
01:34 (мск), источник: Vesti.kz

Испания после тяжелой победы над Казахстаном проиграла Португалии в финале Евро-2018 по футзалу

Сборная Португалии победила Испанию в финале Евро-2018 по футзалу в словенской Любляне, передает корреспондент Vesti.kz.

Дополнительное время игры на «Арене Стожице» завершилась со счетом 3:2. На 59-й секунде Рикардиньо вывел Португалию вперед, но голы Тольры на 19-й минуте и Лина на 32-й помогли Испании переломить ход встречи. На 39-й минуте Бруно Коэлью перевел игру в овертайм, а за 55 секунд до конца дополнительного времени он же реализовал пенальти и принес своей команде победу.

Для Португалии этот титул стал первым на чемпионатах Европы. Ранее единственной медалью было «серебро» 2010 года, когда они уступили Испании.

Таким образом, Испания не смогла защитить титул чемпиона Европы. Всего за 11 турниров «фурия роха» побеждала восемь раз — после первого Евро в 1996 году были золотые медали в 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014 и 2016 году. При этом испанцы выигрывали медали на всех Евро, но во второй раз проиграли в финале.

Отметим, что Испания в полуфинале Евро-2018 лишь в серии пенальти победила сборную Казахстана — основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 5:5, а Португалия прошла Россию — 3:2.

Бронзовым призером Евро-2018 стала Россия, которая минимально победила Казахстан — 1:0.

Лучший из казахстанцев в скиатлоне на Олимпиаде-2018 Виталий Пухкало финишировал 34-м
Всего лишь мировой рекорд: как Медведева подавляет всех
Toronto Star: Канада приехала, чтобы отомстить обманщикам из РФ
Российские хоккеисты провели командную фотосессию
Российский форвард продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ
США и Канада завоевали первые медали на Олимпиаде
Загитова заменит Медведеву в командном турнире на ОИ-2018
Василевский совершил невероятный сейв в матче с «Кингз» (видео)
Спорт-Экспресс
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь