Испания после тяжелой победы над Казахстаном проиграла Португалии в финале Евро-2018 по футзалу

Дополнительное время игры на «Арене Стожице» завершилась со счетом 3:2. На 59-й секунде Рикардиньо вывел Португалию вперед, но голы Тольры на 19-й минуте и Лина на 32-й помогли Испании переломить ход встречи. На 39-й минуте Бруно Коэлью перевел игру в овертайм, а за 55 секунд до конца дополнительного времени он же реализовал пенальти и принес своей команде победу.

Для Португалии этот титул стал первым на чемпионатах Европы. Ранее единственной медалью было «серебро» 2010 года, когда они уступили Испании.

Таким образом, Испания не смогла защитить титул чемпиона Европы. Всего за 11 турниров «фурия роха» побеждала восемь раз — после первого Евро в 1996 году были золотые медали в 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014 и 2016 году. При этом испанцы выигрывали медали на всех Евро, но во второй раз проиграли в финале.

Отметим, что Испания в полуфинале Евро-2018 лишь в серии пенальти победила сборную Казахстана — основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 5:5, а Португалия прошла Россию — 3:2.