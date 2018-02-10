АМФР подаст жалобу главе УЕФА на судейство матча Россия — Португалия на чемпионате Европы

Полуфинальная встреча состоялась в четверг, сборная России проиграла команде Португалии со счетом 2:3. В концовке встречи судьи дважды не остановили игру в пользу россиян, хотя нарушение стало бы шестым для португальцев. Согласно правилам игры в мини-футбол, после шести фолов в ворота провинившейся команды назначается пенальти.

«Мы будем ходатайствовать не перед судейским комитетом, а лично перед президентом УЕФА, чтобы навести порядок на подобных форумах. Александр Алаев (исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза — прим. ТАСС) сегодня возглавляет комитет УЕФА по футзалу и пляжному футболу, мы с Чеферином находимся в контакте, он присутствовал на том матче, все видел, так что все работники УЕФА тоже оказались возмущены. В целом чемпионат Европы в Любляне был организован великолепно, с большим количеством зрителей, спасибо за это», — сказал Алиев.

«Сборная России отличается от других команд, испанцы всегда выигрывают благодаря, а мы — вопреки. У нас очень много сложностей, вы видели, какое было судейство. Я обычно не комментирую работу судей, но они ошибаются в таких важных матчах, вызывают такой резонанс, что представители всех стран звонят и осуждают эти вещи. Мы надеемся, что руководители УЕФА в лице президента Александера Чеферина смогут в будущем повлиять на эту ситуацию, потому что судить нужно честно», — отметил глава АМФР.

По его словам, УЕФА обычно не рассматривает жалобы, разбираться в ситуации — это дело судейского комитета, который возглавляет представитель Испании. «Я считаю, в этом весь ответ, никто никогда не узнает, как наказаны венгерские арбитры. Мне очень обидно, что два венгра обслуживают матчи плей-офф чемпионата Европы, хотя у них нет и подобия того внутреннего турнира, который есть в России, а мы были представлены только одним судьей, который покинул чемпионат после группового этапа. О квалификации венгров можно судить по тем ошибкам, которые были сделаны за весь турнир», — подчеркнул Алиев.