Контракт с тренером сборной РФ по мини-футболу Скоровичем будет продлен на два года
МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ассоциация
МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ассоциация
В субботу российская сборная под руководством Скоровича завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В 2020 году пройдет чемпионат мира, место его проведения будет определено позднее. Действующий контракт тренера со сборной России истекает 31 марта.
«Я убежден, что контракт с ним будет продлен, потому что к нему есть большой кредит доверия относительно чемпионатов мира, он вывел нашу команду в лидеры рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Считаю, что до следующего чемпионата мира тренеру надо дать
«Я знаю, что Сергею Скоровичу уже поступают интересные предложения из других стран, поэтому мы надеемся, что после окончания контракта мы придем к обоюдному согласию о продлении соглашения», — добавил президент АМФР.
Скорович возглавляет сборную России с 2009 года. С того времени он трижды приводил команду к серебряным медалям чемпионатов Европы, а в 2016 году сборная России под руководством специалиста стала