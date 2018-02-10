Контракт с тренером сборной РФ по мини-футболу Скоровичем будет продлен на два года

В субботу российская сборная под руководством Скоровича завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В 2020 году пройдет чемпионат мира, место его проведения будет определено позднее. Действующий контракт тренера со сборной России истекает 31 марта.

«Я убежден, что контракт с ним будет продлен, потому что к нему есть большой кредит доверия относительно чемпионатов мира, он вывел нашу команду в лидеры рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Считаю, что до следующего чемпионата мира тренеру надо дать карт-бланш, чтобы он спокойно работал со сборной. Во всей его карьере только начало было омрачено, но это был первый блин комом, ведь все предыдущие турниры он выводил команду в финалы, а сегодня получил первую бронзу. Думаю, любая страна позавидовала бы иметь такого тренера», — сказал Алиев.

«Я знаю, что Сергею Скоровичу уже поступают интересные предложения из других стран, поэтому мы надеемся, что после окончания контракта мы придем к обоюдному согласию о продлении соглашения», — добавил президент АМФР.