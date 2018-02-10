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22:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Бронзовое утешение. Россия не осталась без медалей на Евро

Россияне отошли от скандального полуфинала и взяли бронзовые медали на чемпионате Европы по мини-футболу.

Матч за третье место на мини-футбольном Евро-2018 свёл вместе две команды, которые вполне могли встретиться друг с другом и в решающей игре турнира. Про злоключения сборной России в полуфинале все в курсе (снова передаём привет арбитрам из Венгрии), но ведь и Казахстан в матче с Испанией довёл дело аж до серии пенальти и уступил только там. В общем, нас ждал воистину утешительный матч.

Моменты? Подождите концовки

С первых же минут стала ясна расстановка сил: россияне больше владели мячом и инициативой, казахстанцы довольствовались игрой вторым номером, но к своим воротам не прижимались, рассчитывая на контратаки и подключения к атакам вратаря Игиты. Правда, с последним пришлось подождать до середины первого тайма — до этого натурализованный бразилец предпочитал оставаться неподалёку от собственных ворот.

Преимущество команды Сергея Скоровича не торопилось перетекать в обилие голевых моментов. Как и весь Евро, с завершающей стадией атаки у россиян не слишком клеилось. Неудивительно, что два первых опасных момента на свой счёт записали казахстанцы — в обоих случаях речь шла о выходах два в одного, но сначала вовремя из ворот вышел Замтарадзе и перекрыл удар, а во втором случае дело закончилось крайне сомнительным фолом Абрамова — полное ощущение, что соперник упал самостоятельно. Так или иначе, удар казахстанцев со штрафного пришёлся намного мимо цели.

Наиболее опасный момент сборная Казахстана создала на 11-й минуте. Ромуло сделал неточный пас, соперники моментально разогнали атаку три в два, и Оразов пробил в штангу — повезло. Россияне приберегли свой ответ до финальной пятиминутки, зато наконец-то создали целый ворох голевых шансов. Для начала Казахстан чуть не поплатился за выход из ворот: после перехвата Робиньо Давыдов бил по пустым воротам, но промахнулся (в момент удара на нём сфолили).

Дальше — больше. Робиньо хитро пробил издали низом — Игита не видел момента мяча, был пойман врасплох, но теперь штанга сыграла уже за Казахстан. Дальше на авансцену вышел Чишкала: голами могли закончиться и его удар после углового, и добивание выстрела Лимы, но в обоих случаях на пути мяча встал Игита. А ведь все эти четыре шанса россияне создали за минуту, максимум две!

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Размочили Игиту!

Концовка тайма оказалась чуть более нервной после спорного пятого фола, зафиксированного со стороны Ромуло. Однако россияне чётко оборонялись, не допустив ни 10-метрового, ни опасностей. Могли и забить: под занавес сверкнул Абрамов, но ни мощный удар в «девятку», ни фирменный цирковой трюк с перебросом мяча через соперника желанным голом не завершились — тайм по нулям.

Перерыв мало что изменил: Россия продолжает давить, Казахстан отвечает опасными контратаками и мощной игрой Игиты у любых ворот. Первым мог забить Давыдов, но не смог подстроиться под удар при розыгрыше углового. Не отличился и Чишкала — вновь на высоте оказался Игита.

Чудо-момент себе самому создал на 26-й минуте Абрамов: при розыгрыше штрафного синарец ложными замахами уложил на паркет сразу двух игроков Казахстана, но удар Сергея пришёлся в штангу!

Чтобы россияне не слишком зазнавались, соперник ответил двумя опасными прорывами по правому флангу — пыл команды Скоровича это не умерило. И если Робиньо из убойной позиции забить не сумел (как всегда, помешал Игита), то вот Лима наконец-то размочил счёт. Казахстанцы не сориентировались при розыгрыше углового, Робиньо моментально отпасовал экс-партнёру по «Газпрому-Югра», и Лима был неумолим — 1:0!

С нервами и медалями

Казахстан незамедлительно начал подключать Игиту — у ворот Замтарадзе моментально стало жарко. Для начала один голкипер размял другого, а затем казахстанцы продемонстрировали отличное умение использовать лишнего игрока: им удавалось выводить кого-то из футболистов на позиции, близкие к убойным, но дело заканчивалось или сейвом Замтарадзе, или неточным ударом.

Важнейший эпизод произошёл на 34-й минуте: потеря казахстанцев на своей половине вынудила Дугласа идти в жёсткий подкат против Лимы — бесспорная жёлтая карточка, ставшая для нарушителя второй. Казахстан лишился своего лидера и был вынужден проводить две минуты в меньшинстве. По такому поводу на площадку впервые был выведен Эскердинья — так-то по ходу турнира «Эска» явно проиграл место в своей четвёрке Ниязову. Увы, свежий игрок не помог: если в первые секунды россияне создали сразу пару моментов, то затем Казахстан относительно уверенно закрыл ворота — интрига отказалась умирать.

Спустя минут она чуть не вышла на новый уровень: Замтарадзе чудом потащил мяч при выходе один на один. Потеря Дугласа не обескуражила казахстанцев: грамотные «диагонали» и быстрый перекат мяча позволял создавать моменты. Скорович ответил выходом свежих и цепких Милованова и Абрамовича. И это помогло: под занавес второго матча стопроцентных шансов забить у Казахстана уже не возникло — Замтарадзе отыграл на ноль.

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