Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Бронзовое утешение. Россия не осталась без медалей на Евро
Россияне отошли от скандального полуфинала и взяли бронзовые медали на чемпионате Европы по
Россияне отошли от скандального полуфинала и взяли бронзовые медали на чемпионате Европы по
Матч за третье место на
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С первых же минут стала ясна расстановка сил: россияне больше владели мячом и инициативой, казахстанцы довольствовались игрой вторым номером, но к своим воротам не прижимались, рассчитывая на контратаки и подключения к атакам вратаря Игиты. Правда, с последним пришлось подождать до середины первого тайма — до этого натурализованный бразилец предпочитал оставаться неподалёку от собственных ворот.
Преимущество команды Сергея Скоровича не торопилось перетекать в обилие голевых моментов. Как и весь Евро, с завершающей стадией атаки у россиян не слишком клеилось. Неудивительно, что два первых опасных момента на свой счёт записали казахстанцы — в обоих случаях речь шла о выходах два в одного, но сначала вовремя из ворот вышел Замтарадзе и перекрыл удар, а во втором случае дело закончилось крайне сомнительным фолом Абрамова — полное ощущение, что соперник упал самостоятельно. Так или иначе, удар казахстанцев со штрафного пришёлся намного мимо цели.
Наиболее опасный момент сборная Казахстана создала на 11-й минуте. Ромуло сделал неточный пас, соперники моментально разогнали атаку три в два, и Оразов пробил в штангу — повезло. Россияне приберегли свой ответ до финальной пятиминутки, зато
Дальше — больше. Робиньо хитро пробил издали низом — Игита не видел момента мяча, был пойман врасплох, но теперь штанга сыграла уже за Казахстан. Дальше на авансцену вышел Чишкала: голами могли закончиться и его удар после углового, и добивание выстрела Лимы, но в обоих случаях на пути мяча встал Игита. А ведь все эти четыре шанса россияне создали за минуту, максимум две!
Размочили Игиту!
Концовка тайма оказалась чуть более нервной после спорного пятого фола, зафиксированного со стороны Ромуло. Однако россияне чётко оборонялись, не допустив ни 10-метрового, ни опасностей. Могли и забить: под занавес сверкнул Абрамов, но ни мощный удар в «девятку», ни фирменный цирковой трюк с перебросом мяча через соперника желанным голом не завершились — тайм по нулям.
Перерыв мало что изменил: Россия продолжает давить, Казахстан отвечает опасными контратаками и мощной игрой Игиты у любых ворот. Первым мог забить Давыдов, но не смог подстроиться под удар при розыгрыше углового. Не отличился и Чишкала — вновь на высоте оказался Игита.
Чтобы россияне не слишком зазнавались, соперник ответил двумя опасными прорывами по правому флангу — пыл команды Скоровича это не умерило. И если Робиньо из убойной позиции забить не сумел (как всегда, помешал Игита), то вот Лима
С нервами и медалями
Казахстан незамедлительно начал подключать Игиту — у ворот Замтарадзе моментально стало жарко. Для начала один голкипер размял другого, а затем казахстанцы продемонстрировали отличное умение использовать лишнего игрока: им удавалось выводить
Важнейший эпизод произошёл на 34-й минуте: потеря казахстанцев на своей половине вынудила Дугласа идти в жёсткий подкат против Лимы — бесспорная жёлтая карточка, ставшая для нарушителя второй. Казахстан лишился своего лидера и был вынужден проводить две минуты в меньшинстве. По такому поводу на площадку впервые был выведен Эскердинья —
Спустя минут она чуть не вышла на новый уровень: Замтарадзе чудом потащил мяч при выходе один на один. Потеря Дугласа не обескуражила казахстанцев: грамотные «диагонали» и быстрый перекат мяча позволял создавать моменты. Скорович ответил выходом свежих и цепких Милованова и Абрамовича. И это помогло: под занавес второго матча стопроцентных шансов забить у Казахстана уже не возникло — Замтарадзе отыграл на ноль.