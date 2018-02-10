Какау провел последний матч в качестве главного тренера сборной Казахстана по футзалу
Бразилец Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, провел последний матч во главе сборной Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Бразилец Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, провел последний матч во главе сборной Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Бразилец Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, провел последний матч во главе сборной Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Прощание случилось во встрече с Россией, в которой казахстанцы проиграли со счетом 0:1 и не смогли выиграть бронзовые медали Евро-2018 по футзалу. Об уходе из сборной Какау объявил по ходу турнира.
Летом Какау уйдет из «Кайрата», с которым дважды выигрывал Кубок УЕФА. По словам специалиста, он будет искать новый вызов в другой стране, но точное место будущей работы не уточнил.
46-летний Какау возглавил сборную Казахстана в 2013 году сразу после назначения в «Кайрат». В 2016 году национальная команда под его руководством выиграла медали на дебютном Евро, а затем впервые в своей истории вышла в
Отметим, что в сентябре 2016 года Какау уже уходил из сборной, оставив ее своему ассистенту Жозе Алесио. В июне 2017 года Алесио возглавил Азербайджан, а Какау вернулся в команду.