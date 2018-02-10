Какау провел последний матч в качестве главного тренера сборной Казахстана по футзалу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал4
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам0
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон1
Ницца2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо2
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
Монако4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц0
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити5
Лестер1
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес0
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
20:00
Кротоне1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
18:15
Малага0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон3
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити1
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм4
Майнц2
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-962
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер0
Герта2
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф4
Кельн2
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ0
Милан4
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур1
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал1
Алавес2
Все события
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
22Самые красивые иностранные спортсменки на Олимпиаде
5Всё золото Пхенчхана. 10 февраля
22:32 (мск), источник: Vesti.kz

Какау провел последний матч в качестве главного тренера сборной Казахстана по футзалу

Бразилец Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, провел последний матч во главе сборной Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

Бразилец Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, провел последний матч во главе сборной Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

Прощание случилось во встрече с Россией, в которой казахстанцы проиграли со счетом 0:1 и не смогли выиграть бронзовые медали Евро-2018 по футзалу. Об уходе из сборной Какау объявил по ходу турнира.

Летом Какау уйдет из «Кайрата», с которым дважды выигрывал Кубок УЕФА. По словам специалиста, он будет искать новый вызов в другой стране, но точное место будущей работы не уточнил.

46-летний Какау возглавил сборную Казахстана в 2013 году сразу после назначения в «Кайрат». В 2016 году национальная команда под его руководством выиграла медали на дебютном Евро, а затем впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Отметим, что в сентябре 2016 года Какау уже уходил из сборной, оставив ее своему ассистенту Жозе Алесио. В июне 2017 года Алесио возглавил Азербайджан, а Какау вернулся в команду.

Видео гола, удаления Дугласа и обзор матча Казахстан - Россия за "бронзу" Евро-2018 по футзалу
Пхенчхан-2018. День третий: медаль для всех отстраненных
Завтра на Играх. Погоня Репилова за медалью и выход Медведевой
«Я из США, но для меня русские – братья». За наших болели все
Швеция в Пхенчхане: главный конкурент России в борьбе за золото
Сборная России по мини-футболу выиграла бронзу Чемпионата Европы
Веллингер победил в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде
«Локомотив» перед матчем с «Ниццей» уступил «Ференцварошу»
Спорт-Экспресс
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь