Какау провел последний матч в качестве главного тренера сборной Казахстана по футзалу

Бразилец Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, провел последний матч во главе сборной Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

Прощание случилось во встрече с Россией, в которой казахстанцы проиграли со счетом 0:1 и не смогли выиграть бронзовые медали Евро-2018 по футзалу. Об уходе из сборной Какау объявил по ходу турнира.

Летом Какау уйдет из «Кайрата», с которым дважды выигрывал Кубок УЕФА. По словам специалиста, он будет искать новый вызов в другой стране, но точное место будущей работы не уточнил.

46-летний Какау возглавил сборную Казахстана в 2013 году сразу после назначения в «Кайрат». В 2016 году национальная команда под его руководством выиграла медали на дебютном Евро, а затем впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.