Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Сборная России по мини-футболу завоевала бронзу чемпионата Европы
ТАСС, 10 февраля. Сборная России обыграла команду Казахстана со счетом 1:0 в матче за третье место на чемпионате Европы по
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ТАСС, 10 февраля. Сборная России обыграла команду Казахстана со счетом 1:0 в матче за третье место на чемпионате Европы по
Гол забил Эдер Лима на 29-й минуте.
Позднее в субботу в финале турнира сыграют команды Португалии и Испании, встреча начнется в 22:45 мск.