Сборная России по мини-футболу завоевала бронзу чемпионата Европы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Звезда сериала «Во все тяжкие» впервые стал отцом
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Пугачева показала фото без макияжа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал4
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам0
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон1
Ницца2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо2
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
Монако3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц0
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити5
Лестер1
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес0
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
20:00
Кротоне1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
18:15
Малага0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон3
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити1
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм4
Майнц2
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-962
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер0
Герта2
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф4
Кельн2
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ0
Милан4
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур1
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал1
Алавес2
Все события
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото)
ОСАГО: штраф за отсутствие полиса может вырасти
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
22Самые красивые иностранные спортсменки на Олимпиаде
5Всё золото Пхенчхана. 10 февраля
22:29 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по мини-футболу завоевала бронзу чемпионата Европы

ТАСС, 10 февраля. Сборная России обыграла команду Казахстана со счетом 1:0 в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу, который проходит в словенской Любляне.

Гол забил Эдер Лима на 29-й минуте.

Позднее в субботу в финале турнира сыграют команды Португалии и Испании, встреча начнется в 22:45 мск.

 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут
Пхенчхан-2018. День третий: медаль для всех отстраненных
Завтра на Играх. Погоня Репилова за медалью и выход Медведевой
«Я из США, но для меня русские – братья». За наших болели все
Швеция в Пхенчхане: главный конкурент России в борьбе за золото
Сборная России по мини-футболу выиграла бронзу Чемпионата Европы
Веллингер победил в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде
«Локомотив» перед матчем с «Ниццей» уступил «Ференцварошу»
Новости
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь